सूत्रों ने बताया कि लीक हुई जानकारी काफी संवेदनशील थी, जो निवेश को सुगम बनाने के लिए जरूरी होती है। इसमें सरकार और राज्य में अपना कामकाज शुरू करने पर विचार कर रही कंपनियों के बीच साझा की गई जानकारी शामिल थी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए राज्य के 15 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। ये सभी अफसर राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी, 'गाइडेंस तमिलनाडु' से जुड़े थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में निवेश से जुड़ी गोपनीय जानकारी आंध्र प्रदेश सरकार को लीक कर दी। इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट तमिलनाडु में आने थे वे सभी पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश चले गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि बर्खास्त किए गए अधिकारियों में से तीन, आंध्र प्रदेश सरकार के लिए काम करते हुए पाए गए हैं। मंत्री एस. कीर्तना के नेतृत्व वाले उद्योग विभाग में औद्योगिक डेटा लीक का मामला तब सामने आया है, जब तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है।

दरअसल, दक्षिण कोरिया की तीन कंपनियों से मिलने वाला 1,614 करोड़ रुपये का निवेश तमिलनाडु के हाथ से निकलकर सीधे आंध्र प्रदेश चला गया है। राज्य के उद्योग विभाग की एक आंतरिक टीम ने जांच में पाया है कि तमिलनाडु में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों और सरकार के बीच साझा की गई गोपनीय जानकारियां आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को भेजी गई थीं। यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि इनमें से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पिछली AIADMK सरकार के दौरान हुई थी, और DMK सरकार के सत्ता में आने के बाद भी वे अपने पदों पर बने हुए थे।

लीक हुई जानकारी काफी संवेदनशील थी सूत्रों ने बताया कि लीक हुई जानकारी काफी संवेदनशील थी, जो निवेश को सुगम बनाने के लिए जरूरी होती है। इसमें तमिलनाडु सरकार और राज्य में अपना कामकाज शुरू करने पर विचार कर रही कंपनियों के बीच साझा की गई जानकारी शामिल थी। आरोप है कि यह जानकारी आंध्र प्रदेश के अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह घटना तमिलनाडु के निवेश प्रोत्साहन प्रयासों को कमजोर करने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी? क्या उद्योग मंत्री एस. कीर्तना के विभाग को निशाना बनाया जा रहा था?

प्रोजेक्ट पहले तमिलनाडु में आने की उम्मीद थी इस कथित लीक ने अब इस बात पर ध्यान केंद्रित कर दिया है कि क्या कई सालों से इस संस्था का हिस्सा रहे अधिकारी आंध्र प्रदेश के साथ गोपनीय जानकारी साझा कर रहे थे। यह घटनाक्रम ऐसे आरोपों के बीच सामने आया है कि तमिलनाडु में आने वाले निवेश अब आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि पड़ोसी राज्य उन प्रोजेक्ट्स को अपनी ओर खींचने में कैसे कामयाब हो रहा है, जिनके पहले तमिलनाडु में आने की उम्मीद थी।

मौजूदा सरकार के तौर-तरीकों की आलोचना इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक वजह हो सकती है। हालांकि, लीक हुई जानकारी का सटीक विवरण और इस उल्लंघन को साबित करने वाले सबूत अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, DMK नेता और तमिलनाडु के पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने मौजूदा सरकार के तौर-तरीकों की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह कई दशकों में खड़ी की गई एक संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीट रही है।