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थलपति विजय ने किसानों को दिया तोहफा, 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त लाभों की घोषणा करते हुए कहा कि 7 अगस्त, 2026 को कृषि यूनियन के साथ बातचीत हुई। इसके बाद सरकार ने मौजूदा वित्तीय बाधाओं और RBI के दिशा-निर्देशों के बावजूद अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया है।

Tamilnadu CM Thalapathy Vijay gifts farmers announces waiver of loans up to Rs 75000
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को 75000 रुपये तक के सहकारी कृषि ऋण को पूरी तरह माफ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 75 हजार रुपये से 1 लाख रुपये के बीच के ऋणों पर भी 75,000 रुपये तक की छूट देने का ऐलान किया। थलपति विजय ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि राज्य की रीढ़ है और देश की समृद्धि किसानों के सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि राज्य के सामने वित्तीय बाधाओं के बावजूद उनकी सरकार ने किसानों को 953.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है।

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विधानसभा में नियम 110 के तहत इस ऋण माफी की घोषणा करते हुए थलपति विजय ने कहा कि सरकार ने मई में पद संभालने के 15 दिनों के भीतर 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए थे। बाद में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये तक के ऋणों को पूरी तरह माफ करने और 75,000 रुपये से अधिक के ऋणों पर 35,000 रुपये की छूट देने का फैसला किया गया जिससे 14.44 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

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थलपति विजय ने अपने बयान में क्या कहा

मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त लाभों की घोषणा करते हुए कहा कि 7 अगस्त, 2026 को कृषि यूनियन के साथ बातचीत हुई। इसके बाद सरकार ने मौजूदा वित्तीय बाधाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के उन दिशा-निर्देशों के बावजूद अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया है, जिनके तहत सहकारी बैंकों के साथ जल्द निपटान करना आवश्यक था। उनकी घोषणा के अनुसार, अब 75 हजार रुपये तक के सहकारी कृषि ऋण पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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कितने के कर्ज पर मिलेगी कितनी छूट

थलपति विजय ने बताया कि 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच के कर्ज पर 75,000 रुपये तक की छूट मिलेगी और एक लाख रुपये से अधिक के ऋण पर अधिकतम 35,000 रुपये की कर्ज माफी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस पहल से 1.38 लाख से अधिक किसानों को अतिरिक्त मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार लगभग 953.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी और 13.34 लाख किसानों के लिए कुल ऋण माफी की राशि बढ़कर 6,220 करोड़ रुपये हो जाएगी।'

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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Tamilnadu Thalapathy Vijay Farmer Loan
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