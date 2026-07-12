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पत्नी छोड़कर गई तो पति ने करंट देकर 2 बच्चों को मारा, फिर खुद भी दे दी जान!

By Shubham Sharma
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पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 40 साल के ट्रक ड्राइवर मैरी माइकल, उसकी 14 साल की बेटी मैरी निरोशा (कक्षा 9 की छात्रा) और 12 साल के बेटे मैरी केनिस्टन (कक्षा 7 का छात्र) के रूप में हुई है। दोनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे।

पत्नी छोड़कर गई तो पति ने करंट देकर 2 बच्चों को मारा, फिर खुद भी दे दी जान!

तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में पुदुकोट्टई के पास सावेरियारपुरम से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 40 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के छोड़कर जाने के गम में अपने दो नाबालिग बच्चों की करंट लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद उसी बिजली के तार से खुद को भी करंट लगाकर अपनी जान दे दी।

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 40 साल के ट्रक ड्राइवर मैरी माइकल, उसकी 14 साल की बेटी मैरी निरोशा (कक्षा 9 की छात्रा) और 12 साल के बेटे मैरी केनिस्टन (कक्षा 7 का छात्र) के रूप में हुई है। दोनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे।

पुलिस जांच में सामने आया है कि मैरी माइकल की पत्नी करीब छह महीने पहले अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। इस घटना के बाद से ही माइकल गहरे सदमे और डिप्रेशन में चला गया था। उसने नियमित रूप से ट्रक चलाना भी बंद कर दिया था और घर चलाने के लिए कभी-कभार केवल पुताई का काम करने लगा था।

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पहले बच्चों को खिलाया खाना, फिर सुलाकर दिया वारदात को अंजाम

शनिवार को पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात को माइकल बाजार से बच्चों के लिए खाना लेकर आया था। बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसने उन्हें सोने के लिए भेज दिया।

जब बच्चे गहरी नींद में सो गए, तब माइकल ने उनके शरीर पर बिजली के खुले तार बांध दिए और उन्हें सीधे बिजली के बोर्ड से जोड़ दिया। तड़पकर दोनों बच्चों की मौत होने के बाद, उसने उसी तार को अपने शरीर पर भी लपेटा और करंट चालू कर खुदकुशी कर ली।

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शनिवार दोपहर को खुला राज

इस घर में माइकल के 75 वर्षीय बुजुर्ग पिता एंटनी मुथु भी साथ रहते थे, जो उस रात कमरे के बाहर सो रहे थे। शनिवार दोपहर तक जब कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रहा और कोई हलचल नहीं हुई, तो बुजुर्ग पिता को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुदुकोट्टई पुलिस को सूचित किया गया।

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घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। एक ही बिस्तर (कोट) पर तीनों के शव पड़े हुए थे और उनके शरीरों पर बिजली के तार लिपटे हुए थे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए थूथुकुडी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुदुकोट्टई पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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