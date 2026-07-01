गोहत्या पर पूरी तरह लगी रोक, तो बिफरी विजय सरकार; खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
तमिलनाडु सरकार ने गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट का यह निर्देश कानूनी दायरे से बाहर है।
तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश देकर कानूनी ढांचे के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। सरकार के मुताबिक, यह आदेश 'तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958' के तहत तय किए गए प्रावधानों के दायरे से बाहर है।
इस अधिनियम की धारा 4 के तहत गाय के वध की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब वह 10 वर्ष से अधिक आयु की हो, काम या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणित किया गया हो। राज्य सरकार ने दावा किया है कि हाईकोर्ट के इन निर्देशों के कारण यह फैसला अपने-आप में विरोधाभासी हो गया है।
मद्रास हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश?
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने 27 मई को गोहत्या के मामले पर यह आदेश जारी किया था। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बकरीद "या किसी अन्य दिन" किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न की जाए।
बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि पशु वध केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य भर के अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने को कहा था।
किसकी याचिका पर आया था फैसला?
हाईकोर्ट ने यह आदेश 'इंदु मक्कल काची' के प्रदेश महासचिव सूर्य द्वारा दायर एक याचिका पर दिया था। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक स्थानों पर गोवंश की कथित अवैध हत्या को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगे थे और दावा किया था कि शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
बकरीद, धार्मिक प्रथा और अनुच्छेद 48 पर कोर्ट की अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि गोहत्या बकरीद से जुड़ी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। बेंच ने टिप्पणी की थी, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि कई मुस्लिम बकरीद के दिन गाय की कुर्बानी नहीं देते हैं। उस दिन गाय की कुर्बानी देना किसी मुसलमान के लिए अपनी धार्मिक आस्था प्रदर्शित करने का कोई अनिवार्य कार्य नहीं है।"
कोर्ट ने कहा कि बकरीद पर धार्मिक उद्देश्य के लिए जानवरों की कुर्बानी में गायों का वध ही एकमात्र तरीका नहीं है, यह धार्मिक समारोह के हिस्से के रूप में न तो आवश्यक है और न ही अनिवार्य रूप से जरूरी है।
कोर्ट ने माना था कि संविधान के अनुच्छेद 48 के आलोक में प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही वध की अनुमति दी जा सकती है।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक सरकारी आदेश को भी आधार बनाया था, जिसमें कहा गया था कि दूध उत्पादन में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए गोहत्या पर प्रतिबंध आवश्यक है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें