विजय की तो निकल पड़ी, अब बहुमत से काफी बढ़ गया सीटों का आंकड़ा; IUML ने भी किया सपोर्ट
IUML ने भी तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK को समर्थन देने का फैसला किया है। इससे संख्या बढ़कर 120 हो गई है। IUML ने कहा कि यह समर्थन चुनावों के परिणामों के आधार पर दिया जा रहा है। इससे पहले, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस ने भी विजय को समर्थन देने का ऐलान किया है।
कभी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे टीवीके चीफ और एक्टर विजय थलापति अब जादुई नंबर्स से काफी आगे बढ़ गए हैं। वीसीके के समर्थन देने के फैसले के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने भी टीवीके को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इससे टीवीके गठबंधन के पास आंकड़ा बढ़कर 120 पहुंच गया है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल इस गठबंधन का हिस्सा होंगे।
शुक्रवार तक विजय के पास 116 का आंकड़ा था, जिसमें टीवीके के 108 (एक सीट घटाकर 107, क्योंकि विजय दो सीटों से लड़े हैं), कांग्रेस के पांच, सीपीआई, सीपीआईएम के दो-दो विधायक शामिल थे। वीसीके ने समर्थन पर फैसला करने के लिए शनिवार शाम तक का समय मांगा था। आज शाम को वीसीके ने टीवीके को समर्थन देने पर फैसला किया और संख्या बढ़कर 118 हो गई। वीसीके के भी दो विधायक हैं। इन सभी ने राज्य में एनडीए शासन को रोकने के लिए विजय सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं, आईयूएमएल ने भी अपने दो विधायकों के साथ विजय को सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद आंकड़ा 120 पहुंच गया।
IUML ने टीवीके को समर्थन देते हुए पत्र लिखा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (पूर्व सांसद) के निर्देशों के तहत, हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विधायी पार्टी (तमिलनाडु विधानसभा) के नेता और उप-नेता के रूप में तमिलगा वेट्री कजगम को (जिसका नेतृत्व उसके अध्यक्ष और विधायी दल के नेता जोसेफ विजय कर रहे हैं) तमिलनाडु राज्य में सरकार बनाने के उद्देश्य से अपना बिना शर्त समर्थन प्रदान करते हैं।'' पार्टी ने आगे कहा कि यह समर्थन 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु राज्य के लिए हुए आम विधानसभा चुनावों के परिणामों के आधार पर दिया जा रहा है, और इसे तमिलनाडु की जनता के लिए एक स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने के हित में व्यक्त किया जा रहा है।
बाहर से समर्थन देगी वीसीके
इससे पहले, नई सरकार के गठन को लेकर लगाई जा रही अटकलों और अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करते हुए, टीवीके नेता अधव अर्जुन ने संवाददाताओं को बताया कि वीसीके ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया है। वीसीके के वरिष्ठ नेता वन्नी अरसु, जो पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं, ने राज्यपाल को संबोधित पत्र में टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है। अर्जुन ने इस मौके पर कहा, ''विजय''। उन्होंने टीवीके को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, वाम दलों और वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन को धन्यवाद दिया तथा विश्वास जताया कि टीवीके के संस्थापक विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। वीसीके सूत्रों ने बताया कि पार्टी टीवीके को फिलहाल बाहर से समर्थन देगी। वीसीके के निर्णय के शीघ्र बाद आईयूएमएल ने भी टीवीके को अपने समर्थन का आश्वासन दिया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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