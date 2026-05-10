शपथ के बाद एक सीट गंवा देंगे विजय? 1 वोट से हराने वाला DMK प्रत्याशी पहुंचा हाई कोर्ट

तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का सस्पेंस खत्म हो चुका है। लेकिन एक सीट को लेकर विवाद जारी है। टीवीके उम्मीदवार से एक वोट से हारने वाले डीएमके सरकार में मंत्री रहे के आर पेरियाकरुप्पन ने मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है।

तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का सस्पेंस भले ही थम गया है, लेकिन फिल्मी कहानी अब भी बाकी है। 'तमिलझा वेत्री कड़गम' (TVK) के श्रीनिवासा सेतुपति से एक वोट से हारने वाले स्टालिन के मंत्री के आर पेरियाकरुप्पन ने मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। उनका कहना है कि मतगणना की प्रक्रिया में गड़बड़ हुई है। इसलिए सेतुपति को विश्वास मत प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए रविवार को इसके लिए स्पेशल बेंच बैठाने पर सहमति जता दी है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पेरियाकुरुप्पन ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में सेतुपति को 13 मई या उससे पहले होने वाले विश्वास मत प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने की अपील की है। हाई कोर्ट ने इस याचिका के लिए जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और एन सेंथिलकुमार की पीठ को नियुक्त किया है। रविवार को चेन्नई में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।

बता दें, तमिलनाडु की तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र में हार और जीत का अंतर केवल एक वोट रहा था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, विजय की पार्टी टीवीके के प्रत्याशी श्रीनिवासा सेतुपति को 83,375 वोट मिले थे, जबकि डीएमके के प्रत्याशी पेरियाकरुप्पन को 83,374 वोट प्राप्त हुए थे। चुनाव आयोग ने टीवीके को इस सीट से विजेता घोषित किया है।