BJP के साथी दल को झटका, AIADMK के 3 विधायकों का इस्तीफा; विजय के मंत्री संग पका रहे खिचड़ी
एआईडीएमके से इस्तीफा देने वाले विधायकों ने सोमवार को मंत्री आधव अर्जुन से मुलाकात की। यह सीएम विजय की टीवीके में शामिल हो चुके हैं। इसे एआईएडीएमके के ईपीएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
एआईडीएमके से इस्तीफा देने वाले तीन विधायकों ने सोमवार को विजय सरकार में मंत्री आधव अर्जुन से मुलाकात की। इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद, तीनों बागी नेता सीधे वरिष्ठ टीवीके नेता और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री आधाव अर्जुना के कक्ष में गए, उनसे मुलाकात की और औपचारिक रूप से टीवीके में शामिल हो गए। शॉल भेंट कर उन्हें टीवीके में शामिल करते हुए श्री अर्जुना ने कहाकि आइए हम सब एक परिवार के रूप में मिलकर आगे बढ़ें। इन तीन विधायकों मदुरंथकम से निर्वाचित एम कुमारवेल, धारापुरम से सत्यभामा और पेरुंदुरई विधानसभा क्षेत्र से चुने गए जयकुमार ने अन्नाद्रमुक के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसे ईपीएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
पार्टी व्हिप का किया उल्लंघन
इन तीन विधायकों पर विश्वास मत के दौरान पार्टी सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करके टीवीके सरकार का समर्थन करने के कारण अयोग्य ठहराए जाने के संभावित खतरे का सामना करना पड़ रहा था। इन इस्तीफों को अयोग्यता से बचने के लिए उठाए गए एक एहतियाती कदम के रूप में देखा जा रहा है। इन तीनों सीटों के खाली होने के बाद, तीनों विधायकों के टीवीके के टिकट पर उपचुनाव लड़ने और फिर से सदन के लिए निर्वाचित होने की संभावना है।
घरवापसी में जुटे कुछ विधायक
इस बीच, एक अन्य संबंधित घटनाक्रम में बागी खेमे के पांच और समर्थकों ने पलानीस्वामी से मुलाकात की और पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी। इन पांचों विधायकों ने सचेतक का उल्लंघन करने के लिए माफीनामा सौंपा है और पलानीस्वामी से दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है। माफीनामा स्वीकार करते हुए पलानीस्वामी गुट के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे इन पांचों विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आग्रह किया। जबकि शेष 17 बागी विधायकों के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने की मांग की।
सरकार बनाने में टीवीके का दिया था साथ
अन्नाद्रमुक में संकट उस समय खुलकर सामने आ गया जब पार्टी के 47 विधायकों में से 25 ने 13 मई को विश्वास मत में टीवीके सरकार का समर्थन किया। इससे त्रिशंकु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद बहुमत से दूर रह गई टीवीके को मदद मिली थी। चूंकि बागी गुट के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं था, इसलिए पलानीस्वामी खेमे ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। बागी गुट के पांच विधायकों के पलानीस्वामी की तरफ आने से उनका समर्थन आधार बढ़कर 27 हो गया है। जबकि 17 अब भी बागी गुट के साथ हैं और तीन ने इस्तीफा देकर टीवीके का दामन थाम लिया है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।