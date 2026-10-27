17 कैदी भाग गए, इस राज्य की जेल में बड़ा कांड; अब तक कितने पकड़ पाई पुलिस
तमिलनाडु की थेनी उप जेल से 17 कैदी भाग गए हैं। अब तक अधिकांश का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया है कि इन भागे गए कैदियों में से 4 को पकड़ा गया है। सुरक्षा के तौर पर आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
तमिलनाडु की थेनी अप जेल में बड़ा कांड हो गया है। खबर है कि यहां एक दर्जन से ज्यादा कैदी भाग गए हैं और पुलिस अब तक सिर्फ 4 को ही पकड़ सकी है। फिलहाल, फरार कैदियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है और आसपास के कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक इस जेलब्रेक की वजह का खुलासा नहीं हो सका है।
अधिकारियों का कहना है कि एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के बाद इन कैदियों ने जेलब्रेक को अंजाम दिया है। सोमवार रात यह घटना हुई है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान की शुरुआत की है, जिसमें सबसे आगे नई गठित 17 टीमें हैं। पुलिस को सिर्फ एक कैदी को ही पकड़ने में सफलता हासिल हुई है।
फिल्मी स्टाइल में भागे कैदी
कैदियों के भागने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। साथ ही जांच शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैदियों ने इस कांड को अंजाम एक पुलिसकर्मी पर हमले का प्लान बनाकर दिया है। खबरें हैं कि एक कैदी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी जेल सेल में गए थे। आशंका जताई जा रही है कि उस दौरान ही उनपर हमला हुआ था।
इस हमले में पुलिसकर्मी को सिर में गरी चोट आई है। उनका जी विलाक्कु में सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरें ये भी हैं कि इस हमले में दो और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
जिलों में अलर्ट
कैदियों के जेल से भागने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं, जेल के आसपास मौजूद जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इडुक्की, मदुरई और डिंडीगुल जिलों में पुलिस के साथ जानकारी साझा की गई है। जेल तोड़कर भागने वाले सभी फरार कैदियों की तस्वीरें भी पुलिस अधिकारियों को भेज दी गईं हैं।
एएनआई से बातचीत में डिंडीगुल एसपी एस जयकुमार ने कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से जिले के 16 ठिकानों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। वहीं, टीमें गुजरने वाले वाहनों की गहन तलाशी ले रहीं हैं। इधर, साउथ जोन के आईजी विजेंद्र बिदारी ने ऑपरेशन पर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा, 'जेल से भागे एक कैदी को ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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