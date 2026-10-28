तमिलनाडु: फिल्मी स्टाइल में जेल से भागे 13 कैदी पकड़े गए, जंगल-झाड़ियों में छिपे मिले

तमिलनाडु की थेक्कमपट्टी जेल से फरार हुए सभी 13 कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तलाशी अभियान के दौरान कुछ कैदी झाड़ियों और सड़कों पर मिले, जबकि अन्य जंगल में छिपे थे। कैदियों को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ली गई।

जेल से भागे 13 कैदियों को पुलिस ने कैसे पकड़ा? जंगल में ड्रोन से हुई तलाश (पकड़े गए 13 कैदी, फोटो- ANI)

तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कमपट्टी जेल से फरार हुए 17 विचाराधीन कैदियों में से 13 को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। कैदियों की तलाश में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। किसी को जेल के पीछे झाड़ियों में छिपा पाया गया, तो कोई सड़क पर पैदल चलते हुए पकड़ा गया। एक कैदी ऑटोरिक्शा में सवार होने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं, आठ अन्य कैदियों को थेनी के पास एक जंगल में तलाश अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में ड्रोन और 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की मदद ली गई।

मंगलवार, 27 अक्टूबर की शाम तक 17 में से 13 कैदियों को दोबारा हिरासत में लिया जा चुका था। शेष चार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें अभियान चला रही थीं। जेल से फरार होने की यह घटना सोमवार, 26 अक्टूबर की रात हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कैदियों ने एक साथी को मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया। उसकी मदद के लिए जेलकर्मी के अंदर आते ही कैदियों ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया और मुख्य प्रवेश द्वार से फरार हो गए।

जेल के पीछे झाड़ियों में मिला पहला कैदी कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश में व्यापक अभियान शुरू किया। राज्यभर में अलर्ट जारी किया गया और फरार कैदियों को पकड़ने के लिए 17 विशेष टीमें बनाई गईं। पुलिस ने वाहनों की जांच की और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा केरल की सीमा से लगे जिलों को भी सतर्क कर दिया गया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फरार कैदियों को पकड़ने में पुलिस को शुरुआती सफलता मंगलवार तड़के मिली। प्रवीण नाम के एक कैदी को जेल के पीछे झाड़ियों में छिपा हुआ पाया गया। वह जेल की सीमा पार कर चुका था, लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाया था।

इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग जगहों से चार और कैदियों को गिरफ्तार किया। इनमें थेनी के देवारम का रहने वाला सिलंबरसन, मदुरै के सुंदरराजपुरम का राजकुमार और मदुरै के मेलमडई का राजा सिकंदर शामिल थे। ये तीनों सड़क पर पैदल चलते हुए पकड़े गए।

मदुरै के पास अलवंतान का रहने वाला लिंगाप्रसाद भी गिरफ्तार किया गया। वह जेल से करीब छह किलोमीटर दूर एक कस्बे में ऑटोरिक्शा में सवार होने की कोशिश कर रहा था। उसकी तबीयत खराब होने की बात सामने आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।

इन गिरफ्तारियों से साफ हुआ कि जेल से बाहर निकलने के बाद कैदियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुलिस से बचकर किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना था। कुछ कैदी झाड़ियों में छिपे रहे, जबकि कुछ सड़क के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

जंगल में छिपे आठ कैदियों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पुलिस को मंगलवार दोपहर तक थेनी के पास जंगल में छिपे कैदियों के बारे में अहम जानकारी मिली। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। घने जंगल और पथरीले इलाके में कैदियों को तलाशने के लिए ड्रोन की मदद ली गई।

इस अभियान में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया। पुलिस ने जंगल के बड़े हिस्से पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके बाद वहां छिपे आठ फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान के दौरान मिले हवाई फुटेज में कुछ कैदी बड़ी चट्टानों और घनी वनस्पतियों के बीच मौजूद एक संकरे, ऊबड़-खाबड़ रास्ते से भागने की कोशिश करते दिखाई दिए। ऊपर से देखने पर इलाके का बड़ा हिस्सा चट्टानों और झाड़ियों से ढका हुआ था। इन झाड़ियों की वजह से जमीन पर मौजूद लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था।

जंगल से गिरफ्तार किए गए कैदियों की तस्वीरों में वे मिट्टी और चट्टानों के बीच पेड़ों की निचली शाखाओं के नीचे बैठे दिखाई दिए। इलाके की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण पुलिस को तलाशी अभियान में अतिरिक्त संसाधनों और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की मदद लेनी पड़ी।

जेल में एक मेडिकल इमरजेंसी से कैसे शुरू हुई फरारी? शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 26 अक्टूबर की रात जेल की एक कोठरी में बंद कैदियों ने एक साथी को मिर्गी का दौरा पड़ने की बात कही। इसके बाद उसकी मदद के लिए एक जेलकर्मी अंदर गया। इसी दौरान कैदियों ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया और जेल से भाग निकले।

इस घटना में जेलकर्मी के सिर में चोट आई थी। कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया। फरार कैदियों की तलाश में वाहनों की जांच की गई और आसपास के इलाकों में अभियान चलाया गया। केरल की सीमा से लगे जिलों को भी कैदियों के बारे में जानकारी दी गई।

मंगलवार शाम तक पुलिस ने 17 में से 13 कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया था। जेल विभाग के महानिदेशक (डीजीपी) संदीप राय राठौर ने 13 कैदियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बाकी चार कैदियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा।

नौ जेलकर्मी निलंबित, सुरक्षा में चूक की जांच जेल से 17 कैदियों के एक साथ फरार होने की घटना के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। मामले में तीन हेड कांस्टेबल समेत जेल विभाग के नौ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जेल के भीतर कथित मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति इतनी बड़ी फरारी में कैसे बदल गई।