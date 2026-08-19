कॉकरोचों से दूर रहे छात्र, विजय थलपति के आदेश पर भड़की टीम अभिजीत दीपके; बैकफुट पर TVK
आधिकारिक आदेश के मुताबिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि स्कूल और कॉलेज के छात्र लेफ्ट दलों और CJP की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा न लें। अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है।
तमिलनाडु में छात्रों को विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से रोकने वाले आदेश पर विजय थलपति की सरकार बैकफुट पर आ गई है। आदेश का भारी विरोध होने के बाद TVK ने इसे वापस ले लिया है। इससे पहले थलपति विजय की सरकार ने विवादित आदेश जारी किया था। इस आदेश में छात्रों को वामपंथी या CJP जैसे संगठन के विरोध प्रदर्शन से दूर रखने की बात कही गई थी। आदेश सामने आते ही कॉकरोच जनता पार्टी भड़क गई थी।
तमिलनाडु सरकार का आदेश स्कूल और कॉलेज के छात्रों और युवाओं पर लागू होने वाला था। इसके तहत अधिकारियों को छात्रों को लेफ्ट पार्टियों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने से रोकने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए थे।
वापस लिया आदेश
शिक्षा विभाग के आधिकारिक पत्र में राज्य के अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि युवा और छात्र सीजेपी या वामपंथी संगठनों के बैनर तले होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों और हड़तालों में शामिल न हों। हालांकि अब विजय की सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। कॉलेजिएट एजुकेशन निदेशालय ने 17 अगस्त को जारी अपना आदेश वापस ले लिया है।
भड़की थी CJP
इससे पहले विजय सरकार के इस कदम पर ‘कॉकरोच’ भड़क गए थे। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने तमिलनाडु सरकार के इस आदेश की कड़ी आलोचना की। उन्होंने एक बयान में इस आदेश को निंदनीय और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, “यह एक निंदनीय और असंवैधानिक आदेश है। किसी भी व्यक्ति को विरोध-प्रदर्शन करने से रोका नहीं जा सकता।”
भाजपा ने किया था समर्थन
हालांकि तमिलनाडु सरकार के छात्रों को लेफ्ट के प्रदर्शनों से दूर रखने के आदेश का भाजपा ने समर्थन किया था। भाजपा नेता विनोज पी सेल्वम ने लेफ्ट संगठनों और CJP को अराजकता का एजेंट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संगठनों के नेता छात्रों को गुमराह करते हैं और प्रदर्शन के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं, जबकि खुद अपने घर लौट जाते हैं। सेल्वम ने विजय सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छात्रों को प्रदर्शनों में शामिल होने के बजाय अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें