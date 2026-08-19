कॉकरोचों से दूर रहे छात्र, विजय थलपति के आदेश पर भड़की टीम अभिजीत दीपके; बैकफुट पर TVK

आधिकारिक आदेश के मुताबिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि स्कूल और कॉलेज के छात्र लेफ्ट दलों और CJP की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा न लें। अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है।

तमिलनाडु में छात्रों को विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से रोकने वाले आदेश पर विजय थलपति की सरकार बैकफुट पर आ गई है। आदेश का भारी विरोध होने के बाद TVK ने इसे वापस ले लिया है। इससे पहले थलपति विजय की सरकार ने विवादित आदेश जारी किया था। इस आदेश में छात्रों को वामपंथी या CJP जैसे संगठन के विरोध प्रदर्शन से दूर रखने की बात कही गई थी। आदेश सामने आते ही कॉकरोच जनता पार्टी भड़क गई थी।

तमिलनाडु सरकार का आदेश स्कूल और कॉलेज के छात्रों और युवाओं पर लागू होने वाला था। इसके तहत अधिकारियों को छात्रों को लेफ्ट पार्टियों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने से रोकने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए थे।

वापस लिया आदेश शिक्षा विभाग के आधिकारिक पत्र में राज्य के अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि युवा और छात्र सीजेपी या वामपंथी संगठनों के बैनर तले होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों और हड़तालों में शामिल न हों। हालांकि अब विजय की सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। कॉलेजिएट एजुकेशन निदेशालय ने 17 अगस्त को जारी अपना आदेश वापस ले लिया है।

भड़की थी CJP इससे पहले विजय सरकार के इस कदम पर ‘कॉकरोच’ भड़क गए थे। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने तमिलनाडु सरकार के इस आदेश की कड़ी आलोचना की। उन्होंने एक बयान में इस आदेश को निंदनीय और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, “यह एक निंदनीय और असंवैधानिक आदेश है। किसी भी व्यक्ति को विरोध-प्रदर्शन करने से रोका नहीं जा सकता।”