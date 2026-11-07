सुपरस्टार धनुष की राजनीति में एंट्री के पीछे भाजपा का हाथ? एक्टर ने खुद बता दिया सच

काफी समय से धनुष की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें लग रही हैं। उनके हालिया कदम खुद इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की तरह उन्होंने अपने फैन क्लब को सोशल वेलफेयर संगठन में बदल दिया है।

थलपति विजय अभिनेता से नेता और फिर खुद की पार्टी से चुनाव लड़कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर कई लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। एक्टर से नेता बनकर इस तरह की अप्रत्याशित सफलता हासिल करना दूसरे अभिनेताओं को भी राजनीति की तरफ रुख करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। इस कड़ी में बीते कुछ समय में एक नाम खूब सुर्खियों में है। यह नाम है तमिल सिनेमा के एक और सुपरस्टार धनुष की। धनुष के हालिया कदम इशारा दे रहे हैं कि वे भी जल्द ही सत्ता की गलियारों में नजर आएंगे। इस बीच रिपोर्ट्स में यह बात सामने आईं कि धनुष को केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। इस पर धनुष ने चुप्पी तोड़ी है।

धनुष ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी भी पार्टी या व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके पीछे सिर्फ भगवान, उनके फैंस और जनता का साथ है। धनुष ने यह बातें अपनी आगामी फिल्म ‘ॐ’ के ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान कहीं। बता दें कि धनुष की अगली फिल्म ‘ॐ – चैप्टर 1' 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में धनुष के साथ ममूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला भी हैं।

भगवान का आशीर्वाद है- धनुष कार्यक्रम में बात करते हुए धनुष ने कहा, "मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग मेरे पीछे हैं और कुछ लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं।… भगवान मुझे दिशा दिखा रहे हैं; मेरे फैंस मेरे पीछे खड़े हैं और जनता मेरे साथ है।" धनुष का यह बयान ऐसे समय में आया जब चर्चाएं थीं कि धनुष का समर्थन कर भाजपा कर रही है और भाजपा की बैंकिंग से ही धनुष राजनीति में एंट्री लेने का कदम उठाने वाले हैं।

खुद दे रहे राजनीति में आने का इशारा इस बीच धनुष खुद अपनी राजनीति में एंट्री की अटकलों को प्रबल बना रहे हैं। हाल ही में उनके फैन क्लब में हुए बदलावों ने सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धनुष ने अपने समर्थकों का एक संगठन बनाया है जिसे 'नारपनी अय्यक्कम' का नाम दिया गया है। यह संगठन तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एयर-कंडीशंड ट्यूशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहा है। इन सेंटरों पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा जहां हर केंद्र पर तीन शिक्षक और एक सहायक नियुक्त किया जाएगा। इन्हें वेतन भी संगठन ही देगा। जानकारी के मुताबिक इस योजना की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है।