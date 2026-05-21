तमिलनाडु में 11 दिनों में दूसरी बार 'राज्य गीत' पर छिड़ा विवाद; विपक्ष तो छोड़िए, साथी दल भी भड़के

इस विवाद के बाद लोगों में भारी गुस्सा भड़क उठा है। सहयोगी दलों ने साफ कर दिया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, सीएम विजय की पार्टी TVK ने भरोसा दिलाया कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गान सबसे पहले बजाया जाएगा।

Tamil Nadu Song Controversy: तमिलनाडु लोक भवन में आज (गुरुवार, 21 मई को) नव नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गाए गए गीतों के क्रम पर एक बार फिर राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल, शपथ समारोह के बाद जब राज्य गीत यानी तमिल गीत थाई वाझथु तीसरे नंबर पर गाया गया तो सरकार में शामिल दलों ने ही उस पर आपत्ति जता दी। यह तय परंपरा से बिल्कुल हटकर है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के अवसर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम और राष्ट्र गान के बाद तमिल गीत गाए जाने पर सहयोगी दलों आपत्ति जताई है। पिछले 11 दिनों में यह दूसरी बार है, जब राज्य गीत गाए जाने के क्रम पर विवाद उपजा है। इससे पहले मुख्यमंत्री विजय के शपथ समारोह में भी इस क्रम पर विवाद उपजा था।

दरअसल, गुरुवार को 21 तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) विधायकों और दो कांग्रेस विधायकों को विजय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नव नियुक्त 23 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह के बाद वंदे मातरम और राष्ट्रगान बजाया गया। इसके बाद राज्य गीत तमिल थाई वाझथु बजाया गया। इसी तरह का विवाद तब भी सामने आया था जब 10 मई को विजय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वंदे मातरम और जन गण मन के बाद तीसरे स्थान पर तमिल गीत का पाठ किया गया था, जिसे राज्य सरकार के समारोहों के प्रारंभ में हमेशा गाया जाता है।

लोगों में भारी गुस्सा इस विवाद के बाद लोगों में भारी गुस्सा भड़क उठा है। सहयोगी दलों ने साफ कर दिया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, सीएम विजय की पार्टी TVK ने भरोसा दिलाया कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गान सबसे पहले बजाया जाएगा। TVK ने केंद्र सरकार के एक सर्कुलर का हवाला दिया, जिसके चलते तमिल गीत को तीसरे नंबर पर बजाया गया था। इस बीच, तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा, “जब हमने इस मामले पर राज्यपाल कार्यालय से बात की तो हमें बताया गया कि राज्यपाल, एक ज़िम्मेदार अधिकारी होने के नाते, केंद्र सरकार के नए सर्कुलर के अनुसार ही काम करेंगे। इसलिए, एक ऐसी स्थिति में जिसे टाला नहीं जा सकता था,इसीलिए तमिल प्रार्थना गीत को तीसरे स्थान पर बजाया गया। हालाँकि, भविष्य में इस नई परंपरा का पालन नहीं किया जाएगा।”

तमिल भावना का सम्मान होना चाहिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल को तमिल थाई वाझथु (तमिल लोगों की भावनाओं का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए) को प्राथमिकता देनी चाहिए। वीर पांडियन ने चेन्नई में पत्रकारों से कहा, "हम दोहराते हैं कि राज्यपाल को तमिल गीत को प्राथमिकता देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। लेकिन हम दोहराते हैं कि राज्यपाल को तमिल गीत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।"

वंदे मातरम सबसे पहले गाया उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्र गान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गीत 'थाई वाझथु' को प्राथमिकता दी जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने कहा कि जब मुख्यमंत्री के समक्ष तमिल थाई वाझथु को सबसे अंत में गाए जाने का मुद्दा उठाया गया, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल द्वारा भाग लिए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम सबसे पहले गाया जाएगा।