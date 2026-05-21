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तमिलनाडु में 11 दिनों में दूसरी बार 'राज्य गीत' पर छिड़ा विवाद; विपक्ष तो छोड़िए, साथी दल भी भड़के

Pramod Praveen पीटीआई, चेन्नई
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इस विवाद के बाद लोगों में भारी गुस्सा भड़क उठा है। सहयोगी दलों ने साफ कर दिया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, सीएम विजय की पार्टी TVK ने भरोसा दिलाया कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गान सबसे पहले बजाया जाएगा।

तमिलनाडु में 11 दिनों में दूसरी बार 'राज्य गीत' पर छिड़ा विवाद; विपक्ष तो छोड़िए, साथी दल भी भड़के

Tamil Nadu Song Controversy: तमिलनाडु लोक भवन में आज (गुरुवार, 21 मई को) नव नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गाए गए गीतों के क्रम पर एक बार फिर राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल, शपथ समारोह के बाद जब राज्य गीत यानी तमिल गीत थाई वाझथु तीसरे नंबर पर गाया गया तो सरकार में शामिल दलों ने ही उस पर आपत्ति जता दी। यह तय परंपरा से बिल्कुल हटकर है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के अवसर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम और राष्ट्र गान के बाद तमिल गीत गाए जाने पर सहयोगी दलों आपत्ति जताई है। पिछले 11 दिनों में यह दूसरी बार है, जब राज्य गीत गाए जाने के क्रम पर विवाद उपजा है। इससे पहले मुख्यमंत्री विजय के शपथ समारोह में भी इस क्रम पर विवाद उपजा था।

दरअसल, गुरुवार को 21 तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) विधायकों और दो कांग्रेस विधायकों को विजय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नव नियुक्त 23 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह के बाद वंदे मातरम और राष्ट्रगान बजाया गया। इसके बाद राज्य गीत तमिल थाई वाझथु बजाया गया। इसी तरह का विवाद तब भी सामने आया था जब 10 मई को विजय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वंदे मातरम और जन गण मन के बाद तीसरे स्थान पर तमिल गीत का पाठ किया गया था, जिसे राज्य सरकार के समारोहों के प्रारंभ में हमेशा गाया जाता है।

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लोगों में भारी गुस्सा

इस विवाद के बाद लोगों में भारी गुस्सा भड़क उठा है। सहयोगी दलों ने साफ कर दिया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, सीएम विजय की पार्टी TVK ने भरोसा दिलाया कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गान सबसे पहले बजाया जाएगा। TVK ने केंद्र सरकार के एक सर्कुलर का हवाला दिया, जिसके चलते तमिल गीत को तीसरे नंबर पर बजाया गया था। इस बीच, तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा, “जब हमने इस मामले पर राज्यपाल कार्यालय से बात की तो हमें बताया गया कि राज्यपाल, एक ज़िम्मेदार अधिकारी होने के नाते, केंद्र सरकार के नए सर्कुलर के अनुसार ही काम करेंगे। इसलिए, एक ऐसी स्थिति में जिसे टाला नहीं जा सकता था,इसीलिए तमिल प्रार्थना गीत को तीसरे स्थान पर बजाया गया। हालाँकि, भविष्य में इस नई परंपरा का पालन नहीं किया जाएगा।”

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तमिल भावना का सम्मान होना चाहिए

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल को तमिल थाई वाझथु (तमिल लोगों की भावनाओं का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए) को प्राथमिकता देनी चाहिए। वीर पांडियन ने चेन्नई में पत्रकारों से कहा, "हम दोहराते हैं कि राज्यपाल को तमिल गीत को प्राथमिकता देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। लेकिन हम दोहराते हैं कि राज्यपाल को तमिल गीत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।"

वंदे मातरम सबसे पहले गाया

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्र गान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि सरकारी कार्यक्रमों में तमिल गीत 'थाई वाझथु' को प्राथमिकता दी जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने कहा कि जब मुख्यमंत्री के समक्ष तमिल थाई वाझथु को सबसे अंत में गाए जाने का मुद्दा उठाया गया, तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल द्वारा भाग लिए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम सबसे पहले गाया जाएगा।

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DMK ने विजय सरकार पर लगाए नाकामी के आरोप

दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी दल DMK ने भी नई सरकार पर एक बार फिर नाकाम रहने का आरोप लगाया है। DMK के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने 'X' (ट्विटर) पर पोस्ट किया, "आपने जो गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ?" प्रवक्ता ने आगे लिखा. "पिछली बार आश्वासन देने के बावजूद, TVK एक बार फिर नाकाम रही है। वह तमिलों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ साबित हुई है।" कांग्रेस ने भी तमिल गीत को आखिर में बजाए जाने को "बहुत अनुचित" बताया है और इसके लिए BJP को ज़िम्मेदार ठहराया है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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