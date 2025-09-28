कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, हमारे सुझाव नहीं माने; तमिलनाडु भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा

तमिलनाडु भगदड़ पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आयोजकों ने अधिकारियों के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, विजय की बस के अंदर रोशनी नहीं थी, इसलिए भीड़ उसे देख नहीं पाई और बस के साथ-साथ चलने लगी।

तमिलनाडु पुलिस ने रविवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के दावों का खंडन करते हुए कहा कि एक्टर से नेता बने विजय की करूर में आयोजित रैली में पथराव की कोई घटना नहीं हुई, जहां शनिवार शाम भगदड़ में कम से कम 40 लोगों की जान चली गई थी। टीवीके ने दावा किया था कि पथराव के कारण भगदड़ मची थी, लेकिन पुलिस ने इन दावों का खंडन किया और कहा कि पार्टी नेतृत्व ने भारी भीड़ जुटाई और हमारे आदेश नहीं माने।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) डेविडसन देवसिरवथम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कार्यक्रम में कई घंटे की देरी हुई। उनके अनुसार, इसी वजह से नमक्कल से भी लोग, जहां विजय की एक और रैली होने वाली थी, करूर में कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि इसके कारण भारी भीड़ जमा हो गई जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। एडीजीपी के अनुसार, टीवीके ने 12,000 लोगों के जमावड़े की अनुमति मांगी थी और उसके अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। उन्होंने कहा, "नमक्कल में प्रचार में देरी होने के कारण, वह (विजय) शाम 6 बजे ही करूर पहुंच पाए। भीड़ तेजी से बढ़ने लगी, नमक्कल और करूर, दोनों जगहों से लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे... हर कोई अपने नेता को देखना चाहता था और वे गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे युवा किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे।''

एडीजीपी डेविडसन ने कहा कि आयोजकों से कम लोगों वाले क्षेत्र में भाषण देने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने भीड़ के संभावित आकार का अनुमान लगाने में खुफिया विफलता के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा, ''आयोजकों ने अधिकारियों के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, विजय की बस के अंदर रोशनी नहीं थी, इसलिए भीड़ उसे देख नहीं पाई और बस के साथ-साथ चलने लगी।”