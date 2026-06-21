तमिलनाडु में सीफूड यूनिट में अमोनिया गैस लीक; 7 महिलाओं की मौत, 67 अस्पताल में भर्ती

हादसे से प्रभावित अधिकांश लोग उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक हैं। अमोनिया गैस के रिसाव के बाद कई मजदूरों को सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, मतली और उल्टी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित सीफूड प्रोसेसिंग यूनिट में अमोनिया गैस लीक हो गई। इस दर्दनाक घटना में 7 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कम से कम 67 श्रमिकों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और इनमें से करीब 7 लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। यह हादसा पेरियापालयम के निकट कन्निगापैर गांव में स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री में हुआ। गैस रिसाव के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरातफरी मच गई और प्रभावित कर्मचारियों को तत्काल एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया।

हादसे की चपेट में आए ज्यादातर मजदूर उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। गैस के संपर्क में आने के बाद कई लोगों ने सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आने और उल्टी जैसी समस्याओं की शिकायत की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अमोनिया गैस का रिसाव फैक्ट्री में लगाए गए एक मेजर वाल्व से हुआ। प्रशासन और संबंधित विभागों ने घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि रिसाव के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज इस बीच, घटना को गंभीरता से लेते हुए तमिलनाडु सरकार ने गैस रिसाव के कारणों का पता लगाने के लिए डीन डॉक्टर शांताराम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस समिति को घटना की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कंपनी के कुछ और अधिकारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तिरुवल्लूर जिले के प्रभारी तमिलनाडु के मंत्री कुमार तुरंत दोनों निजी अस्पतालों में पहुंचे, घायलों से मिले और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।