गोमांस खाने और जातिगत उत्पीड़न का आरोप, छात्र ने की खुदकुशी; टीचर हुआ गिरफ्तार
तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में सहपाठियों द्वारा जाति और गोमांस खाने के मुद्दे पर लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान 11वीं कक्षा के एक दलित छात्र ने 21 अक्टूबर को पीलामेडू स्थित अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।
तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में सहपाठियों द्वारा जाति और गोमांस खाने के मुद्दे पर लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान 11वीं कक्षा के एक दलित छात्र ने 21 अक्टूबर को पीलामेडू स्थित अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मृतक छात्र के परिजनों ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
ऐक्शन में स्कूल मैनेजमेंट
सूत्रों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने इस घटना को लेकर प्रधानाचार्य और एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र की मां ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी जाति और खान-पान को लेकर दो सहपाठी लगातार उसे निशाना बना रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब दो महीने पहले यह उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ गया था।
पुलिस के अनुसार, छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों के चयन के लिए एक कक्षा अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों से उनकी जाति का विवरण मांगा था। अध्यापक ने उनसे यह भी पूछा था कि क्या वे गोमांस खाते हैं। इसके बाद छात्र और कुछ अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि वे अनुसूचित जाति से हैं और गोमांस खाते हैं। पुलिस के मुताबिक, इस बात का पता चलने के कुछ दिनों बाद सहपाठी छात्र को चिढ़ाने लगे, उस पर ताने कसने लगे और उसे सामाजिक रूप से अलग-थलग करने लगे।
मां ने शिकायत में क्या बताया
छात्र की मां ने शिकायत में आरोप लगाया कि उनके बेटे ने बार-बार होने वाले उत्पीड़न की शिकायत कक्षा अध्यापक और विद्यालय के प्रधानाचार्य से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत के अनुसार, लगातार मानसिक तनाव के कारण छात्र ने आत्महत्या कर ली। पीलामेडू थाने की पुलिस ने प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक और दो सहपाठियों समेत चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कक्षा अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस आयुक्त से मांगी रिपोर्ट
इस बीच, तमिलनाडु राज्य के आदि द्रविड़ार एवं जनजातीय समुदाय आयोग ने घटना के संबंध में कोयंबटूर शहर के पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है। पत्रकारों से बात करते हुए छात्र के पिता ने कहा कि उनके बेटे को जातिसूचक फब्तियों और गोमांस (बीफ) खाने को लेकर तानों का सामना करना पड़ा, जिससे वह काफी मानसिक तनाव में था। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रधानाचार्य और शिक्षक को निलंबित किए जाने की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन महज निलंबन काफी नहीं है और वे दोनों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं।
तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने स्कूलों को जातीय नफरत का अखाड़ा बनने से रोकने के लिए राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पीड़ित दलित छात्र की मौत के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।