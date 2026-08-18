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TVK कोई नई DMK नहीं... BJP के बयान पर थलपति विजय के मंत्री का करारा जवाब, खींच दी साफ लकीर

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने सत्ताधारी टीवीके को भाजपा द्वारा नई डीएमके करार दिए जाने वाले बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने पारिवारिक राजनीति को लेकर दोनों दलों के बीच साफ रेखा खींचते हुए कहा कि टीवीके डीएमके नहीं है।

Tamil Nadu Politics
सीएम विजय के साथ तमिलनाडु के वित्त मंत्री मैरी विल्सन

तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉ एन मैरी विल्सन ने सत्ताधारी टीवीके को भाजपा द्वारा 'नई डीएमके' करार दिए जाने वाले तंज पर पलटवार किया है। विल्सन ने साफ-साफ कहा कि टीवीके, डीएमके नहीं है। इस दौरान उन्होंने पारिवारिक राजनीति को लेकर दोनों दलों के बीच का अंतर भी बताया। इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए उन्होंने चेन्नई कॉर्पोरेशन में कथित ओवरएस्टिमेशन और लॉबिंग के कारण करीब 23000 करोड़ रुपये के टेंडर रद्द किए जाने का दावा किया। उन्होंने तमिलनाडु में भ्रष्टाचार को 'बहुत-बहुत बुरा' बताया। उनके अनुसार कि यह बहुत बुरी स्थिति थी। कोई भी आकर प्रभाव डाल सकता था और ऑर्डर पूरे करवा सकता था। वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले 100 दिनों में उन्हें पता चला कि परियोजना फाइलों को कैसे संसाधित किया जाता है, विशेष रूप से रिवर्स प्रशासनिक मंजूरी (रिवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन) का अत्यधिक उपयोग।

टीवीके डीएमके नहीं है

बीजेपी के इस दावे पर कि टीवीके 'नई डीएमके' है, पर विल्सन साफ-साफ कहा कि पार्टी तमिलनाडु को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समर्थन कर सकती है, लेकिन डीएमके के पारिवारिक शासन मॉडल का अनुसरण नहीं करती। नीट और परिसीमन जैसे मुद्दों पर टीवीके के रुख को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज, हम उसके लिए मौजूद हैं। लेकिन पार्टी संरचना की तुलना से इनकार करते हुए उन्होंने जोर दिया कि हम डीएमके का फॉलो करते हैं? हम पारिवारिक शासन के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम पारिवारिक शासन नहीं हैं। डीएमके पर निशाना साधते हुए उन्होंने उसके पिछले 40 वर्षों के 'पारिवारिक शासन' का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पिछले 40 सालों से राज कर रहा है। उनके दादा मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे उपमुख्यमंत्री थे। तब उनकी बहन सांसद थीं और दूसरे चचेरे भाई भी सांसद थे। टीवीके में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि टीवीके, डीएमके नहीं है।

हम धर्मनिरपेक्ष हैं

वहीं, तमिल पहचान और धार्मिक मुद्दों पर टीवीके की स्थिति की आलोचना का जवाब देते हुए विल्सन ने कहा कि वे और पार्टी दोनों धर्मनिरपेक्ष हैं। मंत्री ने कहा कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। हम यहां तमिल के लिए हैं। हम यहां किसी भी धर्म के लिए हैं। उन्होंने अपने परिवार की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए मुस्लिम सदस्यों और एक हिंदू बहनोई का उल्लेख किया तथा भाजपा से अपनी सोच बदलने की अपील की।

एक डीपीआर के बाद एक टेंडर

इस दौरान विल्सन ने बताया कि शुरू में एक निश्चित राशि के लिए मंजूर परियोजनाएं बाद में अतिरिक्त प्रशासनिक मंजूरी के कारण महंगी हो जाती थीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वे एक परियोजना 100 करोड़ रुपये से शुरू करते थे। फिर रिवर्स प्रशासनिक मंजूरी जमा कर 50 करोड़ रुपये और जोड़ देते थे। अब 150 करोड़ रुपये। हम इन सब चीजों को रोक रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि सरकार अब ऐसे सिस्टम पर जोर दे रही है जिसमें हर परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) होगी और उसके बाद ही टेंडर प्रक्रिया। विल्सन ने कहा कि हमारी मंत्रालय को भी एक डीपीआर के बाद एक टेंडर प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और डील को अंतिम रूप देना होगा। यह रिवर्स सैंक्शन के लिए तभी आए जब यह अत्यंत आवश्यक हो। उन्होंने बताया कि स्थानीय ऑडिट किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए तीन विभागों की पहचान की गई है। ये विभाग जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

100 दिनों में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश

आर्थिक लक्ष्यों पर विल्सन ने बताया कि राज्य 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रख रहा है। पहले 100 दिनों में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। उत्तर चेन्नई के आरके नगर से पहली बार विधायक चुनी गईं विल्सन ने वित्त विभाग मिलने को सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी बताया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में 20-25 वर्ष बिताए हैं और बास्केटबॉल टीम का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त को समझने के लिए वे वित्त सचिव, विभाग प्रमुखों और अन्य हितधारकों से बातचीत में समय लगा रही हैं।

तमिल थाई वजथु पहले गाया जाना चाहिए

वहीं, तमिल थाई वजथु पर सरकार के रुख का बचाव करते हुए विल्सन ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सबसे पहले तमिल प्रार्थना गाई जानी चाहिए। उन्होंने साफ-साफ कहा कि तमिल थाई वजथु जरूरी है। हमने राज्य विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया है। यह सभी दलों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि हर कोई, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो ( डीएमके, एआईएडीएमके, टीवीके, कम्युनिस्ट या कांग्रेस) हम अपनी बात पर कायम हैं। तमिल थाई वजथु को पहले गाया जाना चाहिए। यही हमारा रुख है और हम इस पर कायम हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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