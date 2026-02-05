नॉर्थ इंडिया वाले टेबल साफ करने, पानी पूड़ी बेचने आते हैं; TN में चुनाव से पहले मंत्री जी के बिगड़े बोल

संक्षेप: पनीरसेल्वम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए यह भी कहा है कि नॉर्थ इंडियन सिर्फ हिंदी सीख कर आते हैं। उनके इस बयान से विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की बहस एक बार फिर शुरू हो गई है।

तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के कृषि मंत्री के एक बयान पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम ने उत्तर भारत के राज्यों के प्रवासी मजदूरों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। चुनाव से ठीक पहले उनकी इस टिप्पणी को लेकर राज्य में हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा की बहस फिर शुरू हो गई है।

दरअसल पनीरसेल्वम एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि उत्तर के लोग सिर्फ हिंदी सीखते हैं और दक्षिण भारत में जाकर लानी पूड़ी बेचते हैं। पनीरसेल्वम ने कहा, "उत्तर के लोग तमिलनाडु में टेबल साफ करने आ रहे हैं। वे यहां मजदूरी, पानी पूरी बेचने आते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी सीखी है।" इसके उलट हमारे बच्चे विदेश जाते हैं... क्योंकि हम दो-भाषा नीति का पालन करते हैं और हमने अंग्रेजी अच्छी तरह सीखी है। वे विदेश जा रहे हैं और उन्हें करोड़ों कमाने के अवसर मिल रहे हैं... USA, लंदन में।"

डैमेज कंट्रोल की कोशिश DMK ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। लोकसभा सांसद टीआर बालू ने दावा किया कि मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और कहा कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक कहने का इरादा नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने राज्य पर हिंदी थोपने का भी विरोध किया।