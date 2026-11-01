तिरंगे के बराबर दूसरा झंडा, थलपति विजय के मंत्री ने राज्य के लिए मांगा अलग ध्वज, भाजपा भड़की

तमिलनाडु सरकार में थलपति विजय के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री आधव अर्जुन ने नए झंडे की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए एक नया झंडा होना चाहिए, जिसे मुख्यमंत्री आवास पर फहराया जाना चाहिए। भाजपा ने इसका विरोध किया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के मंत्री आधव अर्जुन के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। टीवीके सरकार में मंत्री अर्जुन ने मांग की है कि तमिलनाडु का एक अलग झंडा होना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने इस झंड़े को राष्ट्रीय ध्वज के बराबर रखने की भी मांग की। आधव की इस मांग को भाजपा ने भड़कते हुए खारिज किया है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री जिस तरह से इस मांग को उठा रहे हैं, उससे 'अलगाववादी मानसिकता' को बढ़ावा मिल सकता है।

भाजपा की तरफ से तमिलनाडु में वरिष्ठ नेता पी. सेल्वम ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिल पहचान को साबित करने के लिए राज्य को किसी नए झंडे की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा, "हमारी भाषा ने आपके झंडे का इंतजार नहीं किया। हमारी सभ्यता को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारतीय तिरंगे के नीचे हमारी तमिल पहचान छोटी नहीं होती।"

भाजपा नेता ने आधव अर्जुन ने भारतीय पहचान में दरार पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "इस तरह की बयानबाजी से अलगाववादी सोच को बढ़ावा मिल सकता है। यह लोगों को सिखाती है कि वे अपनी तमिल और भारतीय पहचान को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में देखें। जहाँ हमें दोनों पर गर्व होना चाहिए, वहाँ दरार क्यों पैदा की जा रही है?"

थलपति विजय के मंत्री ने क्या कहा था? थलपति विजय सरकार में प्रभावी मंत्री आधव अर्जुन ने शनिवार को राज्य के लिए एक अलग झंडे की मांग की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस झंडे को मान्यता मिलने के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को इस झंडे को सबसे पहले फहराना चाहिए। इसके बाद इसे राज्य के हर घर में फहराया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि इस ध्वज में तमिलनाडु को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री को इसे 18 जुलाई (तमिलनाडु दिवस 1967 में मद्रास राज्य का नाम बदलने के विधानसभा प्रस्ताव की याद में) और 1 नवंबर (1956 में भाषाई आधार पर राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की याद में) को यह झंडा फहराना चाहिए।

अभी क्यों उठी तमिलनाडु के अलग झंडे की मांग तमिलनाडु सरकार में मंत्री आधव अर्जुन की तरफ से यह अलग झंडे की मांग ऐसे समय में आई है, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी राज्य के लिए एक अलग झंडे की मांग उठाई है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाएगी और कैबिनेट में इस पर चर्चा करेगी। उन्होंने सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस झंडे को लगाने के लिए एक कानूनी रूपरेखा का प्रस्ताव रखा।

बता दें, 2018 में भी कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कर्नाटक के लिए नए झंडे की मांग दोहराई थी। उन्होंने इस झंडे का डिजाइन भी केंद्र सरकार के पास भेजा था। लेकिन इसे मान्यता नहीं दी गई थी। उस समय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि संविधान में किसी अलग राज्य के झंडे का कोई जिक्र नहीं है। झंडा फहराने के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई दूसरा झंडा नहीं लगाया जा सकता और न ही एक ही खंभे पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई दूसरा झंडा फहराया जा सकता है।