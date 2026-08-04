द्विअर्थी टिप्पणी मामले में रिहा हुए उदयनिधि, नौ घंटे तक हुई पूछताछ; थाने के सामने जबर्दस्त भीड़
तमिलनाडु में डिप्टी सीएम उदयनिधि को थाने से रिहा कर दिया गया है। फिल्म अभिनेत्री तृषा को लेकर ‘द्विअर्थी’ टिप्पणी मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उदयनिधि को पुलिस ने तंजावुर के सेंगीपट्टी थाने में रखा था।
कथित द्विअर्थी अपमानजनक टिप्पणी मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को यहां के निकट सेंगीपट्टी में पूछताछ के बाद पुलिस थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ करीब एक घंटे तक चली और उन्हें गिरफ्तारी के लगभग नौ घंटे बाद रिहा किया गया। पुलिस थाने के बाहर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि का गर्मजोशी से स्वागत किया।
सुबह 11 बजे हुई थी गिरफ्तारी
सूत्रों ने बताया कि उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके आवास से पूर्वाह्न करीब 11 बजे गिरफ्तारी के बाद यहां से करीब 27 किलोमीटर दूर सेंगीपट्टी थाने लाया गया। यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उनसे पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार, तंजावुर में कावेरी मुद्दे पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुरूप थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया।
थाने जाते वक्त भी थे समर्थक
गौरतलब है कि पहले उदयनिधि से पूछताछ के लिए उन्हें तंजावुर ईस्ट टाउन थाने ले जाने की योजना थी। हालांकि, सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने इस दौरान कई बार अपना मार्ग बदल दिया। जैसे ही यह खबर फैली कि उदयनिधि को ले जा रहा पुलिस वाहन सेंगीपट्टी में रुका है, वहां भी बड़ी संख्या में द्रमुक कार्यकर्ता जुट गए। उन्होंने उदयनिधि के समर्थन में और टीवीके सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस वाहन से उतरने के बाद उदयनिधि ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। इसके बाद वह पैदल सेंगीपट्टी थाने के अंदर गए और उनसे पूछताछ की गई।
गौरतलब है विवाद सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में द्रमुक ने मांग की थी कि टीवीके सरकार कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, किसानों के सभी कर्ज पूरी तरह माफ करे और डेल्टा क्षेत्र के जिलों को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित करे।
प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि ने कावेरी जल विवाद को संभालने के मुख्यमंत्री के तरीके की आलोचना की। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन का नाम लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ देर रुकने के बाद उदयनिधि ने कथित तौर पर द्विअर्थी टिप्पणी की, जिसके बाद देशभर में इसकी आलोचना हुई।
एमके स्टालिन ने की टीवीके सरकार की आलोचना
इससे पहले उदयनिधि की गिरफ्तारी पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एमके स्टालिन काफी नाराज हुए थे। उन्होंने मंगलवार को तमिलनाडु की टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर अहंकार में चूर होने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के कथित विवादित बयान के लिए उन्हें गिरफ्तार किए जाने के तरीके की भी आलोचना की। स्टालिन ने एक बयान में कहाकि अहंकार विनाश का कारण बनता है और लगातार अहंकार विनाश को और तेज कर देता है। उन्होंने राज्य में हिरासत में लिए गए सभी द्रमुक कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग भी की।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।