भगदड़ की घटना पर ऐक्शन में तमिलनाडु पुलिस, विजय की पार्टी के नेता गिरफ्तार; क्या आरोप

Karur stampede case: तमिलनाडु में मची भगदड़ के बाद पुलिस ने ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भगदड़ के बाद टीवीके का जिला सचिव भगदड़ के बाद फरार हो गया था, उसे करूर के बाहरी इलाकों में गिरफ्तार किया गया है।

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस मामले में पुलिस ने अभी विजय की तमिलगा वेत्री कझगम के जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार कर लिया है। करूर में हुई भगदड़ में अभी तक 41 लोगों की जान चली गई है, जबकि 60 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए पुलिस ने विजय की पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मथियाझागन के ऊपर हत्या, गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद दर्ज की गई एफआईआर में विजय की पार्टी के जिला सचिव को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है।