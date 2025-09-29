Tamil Nadu Karur stampede case Police arrest leader of Vijay party TVK भगदड़ की घटना पर ऐक्शन में तमिलनाडु पुलिस, विजय की पार्टी के नेता गिरफ्तार; क्या आरोप, India News in Hindi - Hindustan
भगदड़ की घटना पर ऐक्शन में तमिलनाडु पुलिस, विजय की पार्टी के नेता गिरफ्तार; क्या आरोप

Karur stampede case: तमिलनाडु में मची भगदड़ के बाद पुलिस ने ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भगदड़ के बाद टीवीके का जिला सचिव भगदड़ के बाद फरार हो गया था, उसे करूर के बाहरी इलाकों में गिरफ्तार किया गया है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 11:40 PM
भगदड़ की घटना पर ऐक्शन में तमिलनाडु पुलिस, विजय की पार्टी के नेता गिरफ्तार; क्या आरोप

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस मामले में पुलिस ने अभी विजय की तमिलगा वेत्री कझगम के जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार कर लिया है। करूर में हुई भगदड़ में अभी तक 41 लोगों की जान चली गई है, जबकि 60 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए पुलिस ने विजय की पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मथियाझागन के ऊपर हत्या, गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद दर्ज की गई एफआईआर में विजय की पार्टी के जिला सचिव को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है।

आपको बता दें यह पूरा मामला विजय की पार्टी टीवीके द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली में भारी भीड़ उमड़ने और उसके बाद मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ। इंडियन एक्सप्रेस तमिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की रैली में मची इस भगदड़ के बाद जिला सचिव कथित तौर पर फरार हो गया था। स्थानीय मीडिया के अनुसार, टीवीके नेता को करूर के बाहरी इलाके में गिरफ्तार किया गया था।

