भारत की iPhone फैक्ट्री में जहरीली गैस फैल गई, 3 कर्मचारियों की मौत

तमिलनाडु स्थित iPhone फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि यहां तीन कर्मचारियों की मौत हो गई है। हादसे की पुष्टि राज्य सरकार में मंत्री वीएम कीर्तना ने कर दी है। कहा जा रहा है कि हादसे की वजह जहरीली गैस थी।

तमिलनाडु के होसुर में टाटा फैसिलिटी में जहरीली गैस फैलने से तीन लोगों की मौत हो गई है। REUTERS/Priyanshu Singh./File Photo

तमिलनाडु स्थित iPhone फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि यहां तीन कर्मचारियों की मौत हो गई है। हादसे की पुष्टि राज्य सरकार में मंत्री वीएम कीर्तना ने कर दी है। कहा जा रहा है कि हादसे की वजह जहरीली गैस थी। फिलहाल, जांच चल रही है, जिसमें तीन पक्षों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। खास बात है कि हाल के समय में भारत iPhone उत्पादन के मामले में बड़ा हब बनकर उभरा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसा उस समय हुआ, जब होसुर के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी में वॉटर टैंक में सफाई के दौरान हुआ है। इस घटना के बाद कृष्णगिरी जिला कलेक्टर ने प्लांट पर सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि कर्मचारी वनियापुरम स्थित नैनो फिल्ट्रेशन फीड टैंक में सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे। हालांकि, पोस्ट मोर्टम के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा।

इनकी हुई मौत जान गंवाने वालों की पहचान 28 साल के अकमल, 25 साल के सारथीकुमार और कावेरी के रूप में हुई है। कावेरी की उम्र का अभी पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले अकमल बेहोश हुए और टैंक में ही फंसे रह गए थे। बाद में उन्हें देखने के लिए सारथीकुमार पहुंचे और वह भी गिर गए। इसके बाद जब दोनों की मदद के लिए कावेरी पहुंचीं, तो वह भी बेहोश हो गईं थीं। टीम के चौथे सदस्य ने हादसे की जानकारी दी है। खबर लगते ही तीनों को होसुर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया था। यहां कुछ समय बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सरकार ने दी कार्रवाई की चेतावनी तमिलागा वेत्री कझगम या TVK की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। मंत्री कीर्तना ने कहा है, 'होसुर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में हुई दुर्घटना में तीन कीमती जिंदगियों के जाने से बहुत दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। ईश्वर इस कठिन समय में उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे।'

उन्होंने लिखा, 'मैंने जिला प्रशासन से बात की है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दें और यह सुनिश्चित करें कि स्थिति से निपटा जाए।'