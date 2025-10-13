Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTamil Nadu government takes action against deadly cough syrup company cancels license

जानलेवा कफ सिरप की कंपनी पर तमिलनाडु सरकार का ऐक्शन, लाइसेंस कैंसल; लग गया ताला

मिलावटी कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ने तमिलनाडु सरकार ने सख्त ऐक्शन लेते हुए लाइसेंस कैंसल कर दिया है। सरकार ने बताया, श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का दवा निर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद कर दिया गया है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 02:01 PM
share Share
Follow Us on
जानलेवा कफ सिरप की कंपनी पर तमिलनाडु सरकार का ऐक्शन, लाइसेंस कैंसल; लग गया ताला

तमिलनाडु में मिलावटी कफ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने में शामिल श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक जहरीला पदार्थ मौजूद था। यह दवा मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से कथित तौर पर जुड़ी है।

अधिकारियों ने यह भी पाया कि कंपनी में उचित अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं (जीएलपी) का अभाव था और उन्होंने 300 से अधिक गंभीर और बड़े उल्लंघन दर्ज किए। कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को हाल ही में मध्य प्रदेश के एक विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले में श्रीसन फार्मास्युटिकल्स और उसके कुछ अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। सरकार ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा, ‘श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का दवा निर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु स्थित अन्य दवा निर्माण कंपनियों का विस्तृत निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।’

बता दें कि इससे पहले दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों की सरकारों ने कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के सेवन से कम से कम 20 बच्चों की जान चली गई।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Cough Syrup
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।