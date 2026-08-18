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थलपति विजय का महिलाओं को तोहफा, तीसरे बच्चे के जन्म पर भी साल भर का मिलेगा मातृत्व अवकाश

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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यह बदलाव मार्च 2026 में जारी सरकारी आदेश के जरिए किया गया, जिसके तहत पहले दो बच्चों तक 365 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता था, जबकि तीसरी संतान के मामले में 12 सप्ताह की छुट्टी तय की गई थी।

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay completed 100 days in office Cauvery Trisha controversies
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय।

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है। मंगलवार को घोषणा की गई कि महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। फिलहाल जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। जिनके दो या उससे अधिक जीवित बच्चे हैं, उन्हें 12 हफ्ते तक मातृत्व अवकाश मिलता है।

मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा में कहा, 'चूंकि तमिलनाडु सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देने वाला एक कल्याणकारी प्रशासन है। इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए अभी मिलने वाला मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा।'

तत्कालीन राज्य सरकारों ने मातृत्व अवकाश (प्रसूति अवकाश) की शुरुआती 90 दिनों की अवधि को 2011 में बढ़ाकर छह महीने, 2016 में 9 महीने और जुलाई 2021 में एक साल (365 दिन) कर दिया था। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि पात्रता के सामान्य नियमों के तहत फिलहाल 365 दिनों के मातृत्व अवकाश का यह लाभ उन नियमित महिला राज्य कर्मचारियों को मिलता है, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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