सोना, साड़ी, फ्री गैस और 2500 रुपये... विजय थलपति के इन वादों ने पलट दिया तमिलनाडु का चुनावी गेम!

तमिलनाडु चुनाव में थलपति विजय की पार्टी TVK ने बड़ा उलटफेर किया है। DMK और AIADMK को पछाड़ते हुए TVK 105 सीटों पर आगे है। जानें महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए विजय के घोषणापत्र के वे बड़े वादे जिन्होंने चुनाव का गेम बदल दिया।

तमिलनाडु में चुनाव आयोग के रुझानों ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। जाने-माने अभिनेता थलपति विजय की नई पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने राज्य की 234 में से 105 सीटों पर बढ़त बनाकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के दशकों पुराने वर्चस्व को तोड़ दिया है। माना जा रहा है कि विजय की इस कामयाबी के पीछे उनकी पार्टी का 95 पन्नों का वह घोषणापत्र है, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए थे। आइए जानते हैं TVK के इस 'गेम चेंजर' घोषणापत्र की प्रमुख बातें।

ईमानदार प्रशासन का वादा विजय ने 16 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि उनकी राजनीति तमिल ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' के तीन सिद्धांतों- अरम (सद्गुण), पोरुल (धन), और इनबम (आनंद) पर आधारित है। उन्होंने मौजूदा सीएम एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी पार्टी झूठे वादे करके जनता को गुमराह नहीं करेगी, बल्कि एक ईमानदार प्रशासन देगी।

महिलाओं के लिए क्या हैं बड़े वादे? हर महीने आर्थिक मदद: 60 साल तक की उम्र वाली परिवार की महिला मुखियाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा।

फ्री गैस सिलेंडर: महिलाओं को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।

शादी पर शगुन: हर दुल्हन को एक सोने का सिक्का और सिल्क की साड़ी। वहीं, नवजात बच्चे की मां को सोने की अंगूठी दी जाएगी।

बेटियों की पढ़ाई: स्कूल ड्रॉपआउट रोकने के लिए 12वीं कक्षा तक की लड़कियों की माताओं या अभिभावकों को हर साल 15,000 रुपये।

महिला सुरक्षा: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग सरकारी विभाग और विशेष महिला अदालतें बनाई जाएंगी।

स्वयं सहायता समूह (SHG): महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक की एकमुश्त आर्थिक मदद।

युवाओं और छात्रों के लिए रोजगार व भत्ते एजुकेशन लोन: 12वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 20 लाख रुपये तक का कोलैटरल-फ्री (बिना गारंटी) लोन।

बेरोजगारी भत्ता: बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 4,000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 2,500 रुपये।

कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट): स्किल ट्रेनिंग ले रहे ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये और ITI डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे।

गांवों में नौकरियां: "सीएम पीपल सर्विस एसोसिएट" कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तर पर 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें 18,000 रुपये महीने की सैलरी होगी।

सरकारी भर्ती: तमिलनाडु सरकार में सभी भर्तियों के लिए एक 'पारदर्शी' टाइमलाइन तय की जाएगी।

स्थानीय लोगों को नौकरी पर छूट: जो कंपनियां अपने स्टाफ में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगी, उन्हें 2.5% जीएसटी सब्सिडी और बिजली बिल में 5% की छूट मिलेगी।

किसानों पर खास फोकस कर्ज माफी: 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों का 100% सहकारी कृषि कर्ज माफ होगा। वहीं, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों का 50% कर्ज माफ किया जाएगा।

फसलों की MSP की गारंटी: धान के लिए 3,500 रुपये और गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाएगी।

काश्तकार अधिकार कार्ड: एक नया कार्ड पेश किया जाएगा, जिसके जरिए किराये पर खेती करने वाले काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों और सुशासन के लिए कदम ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS): राज्य में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांग को मानते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा।

अस्थायी कर्मचारी होंगे पक्के: 5 साल पूरे कर चुके सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और एक पारदर्शी ट्रांसफर नीति लागू होगी।

पुलिसकर्मियों की सैलरी में इजाफा: पुलिसकर्मियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाएगा। साथ ही उन्हें 1,000 रुपये का "हाई-स्ट्रेस अलाउंस" अलग से मिलेगा।

राइट टू सर्विस और कार्ड: हर नागरिक के परिवार को एक 'सिटीजन प्रिविलेज कार्ड' मिलेगा जिससे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान होगा। साथ ही 'राइट टू सर्विस एक्ट' लागू होगा, जिससे सभी सरकारी सेवाएं तय समय पर मिल सकेंगी।