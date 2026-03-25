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AIADMK ने जारी की 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पुरानी सीट से ताल ठोकेंगे पलानीस्वामी

Mar 25, 2026 11:30 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नै
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख के. पलानीस्वामी एडप्पादी से चुनाव लड़ेंगे। जानें NDA गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला और उम्मीदवारों के नाम।

AIADMK ने जारी की 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पुरानी सीट से ताल ठोकेंगे पलानीस्वामी

तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी और राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का नेतृत्व कर रही AIADMK ने आगामी 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों पर उनके पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्रों से ही टिकट दिया है।

प्रमुख नेता और उनके निर्वाचन क्षेत्र

के. पलानीस्वामी: पार्टी प्रमुख और विधानसभा में विपक्ष के नेता को सलेम जिले के उनके गृह क्षेत्र एडप्पादी से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है।

डी. जयकुमार: चेन्नई शहर के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री उत्तरी चेन्नई के रॉयपुरम से चुनाव लड़ेंगे।

सी. वी. शनमुगम: राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री विल्लुपुरम के मैलम से अपनी किस्मत आजमाएंगे।

सी. विजयभास्कर: AIADMK सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और मौजूदा विधायक विरालीमलाई से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

सूची में शामिल अन्य दिग्गज चेहरे

पार्टी ने अपनी पहली सूची में कई वरिष्ठ नेताओं को उनके गृह क्षेत्रों से टिकट दिया है:

  • के.पी. मुनुसामी - वेप्पनहल्ली (कृष्णागिरी)
  • डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन - डिंडीगुल
  • नाथम आर. विश्वनाथन - नाथम (डिंडीगुल जिला)
  • एस.पी. वेलुमणि - थोंडामुथुर (पश्चिमी क्षेत्र के स्टार नेता)
  • पी. थंगमणि - कुमारपलायम
  • सेल्लूर के. राजू - मदुरै-पश्चिम
  • के.पी. अंबलगन - पालाकोड
  • आर. कामराज और ओ.एस. मणियन (कावेरी डेल्टा क्षेत्र के नेता) - क्रमशः नन्निलम और वेदारण्यम
  • कडंबूर सी. राजू - कोविलपट्टी
  • आर.बी. उदयकुमार (विपक्ष के उपनेता) - तिरुमंगलम

इनके अलावा, पी. बेंजामिन, एग्री एसएस कृष्णमूर्ति, वीवी राजन चेलप्पा, केसी करप्पनन, केसी वीरमणि, एमआर विजयभास्कर और थमारई एस राजेंद्रन जैसे विधायकों और नेताओं के नाम भी इस पहली सूची में शामिल हैं।

विवादित चेहरों को भी मिला टिकट

के.टी. राजेंद्र बालाजी: विरुधुनगर जिले के इस प्रसिद्ध नेता को शिवकाशी से टिकट मिला है। उन पर घोटाले और जॉब रैकेट (नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी) के आरोप रहे हैं।

पूर्व मंत्री के.सी. वीरमणि और सी. विजयभास्कर टिकट पाने में सफल रहे हैं, भले ही वे सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामलों का सामना कर रहे हैं।

गठबंधन और सीटों का बंटवारा

AIADMK राज्य की पहली मुख्य पार्टी है जिसने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है (हालाँकि तमिल राष्ट्रवादी पार्टी NTK पहले ही सभी 234 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है)।

NDA गठबंधन के तहत AIADMK ने अपने सहयोगियों के लिए सीटें इस प्रकार छोड़ी हैं:

BJP: 27 सीटें

PMK: 18 सीटें

AMMK: 11 सीटें

गठबंधन के अन्य साथियों को सीटें देने के बाद भी, AIADMK तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से सबसे बड़े हिस्से पर चुनाव लड़ने जा रही है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

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