Hindi NewsIndia NewsTamil Nadu Deputy CM Udhayanidhi Stalin called Sanskrit a dead language and attacked PM Modi
मरी हुई भाषा... संस्कृत के लिए उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, भड़की BJP

मरी हुई भाषा... संस्कृत के लिए उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, भड़की BJP

संक्षेप:

तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने संस्कृत को मरी हुई भाषा करार दिया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर संस्कृत के सामने तमिल भाषा की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया।

Fri, 21 Nov 2025 02:59 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्टालिन ने केंद्र सरकार की भाषाओं के विकास को लेकर की जा रही फंडिंग पर सवाल उठाते हुए संस्कृत को मरी हुई भाषा करार दिया। इतना ही नहीं स्टालिन ने मोदी सरकार पर तमिल भाषा की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन सनातन और हिंदी विरोधी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं।

चेन्नई में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के हालिया बयानों पर हमला बोलते हुए उदयनिधि ने उन पर तमिल की उपेक्षा करने और संस्कृत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी को सीधे संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा, "जब आप तमिल सीखने के लिए इतने ही बेताब हैं, तो बच्चों को हिंदी और संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं?" इतना ही नहीं मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने संस्कृत के विकास के लिए करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तमिल भाषा के लिए केवल 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

उदयनिधि के बयान के बाद तुरंत ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए उन पर सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया।

भाजपा नेत्री तमिलिसाई सौंदर्रराजन ने उदयनिधि के इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा और तमिल संस्कृति कभी भी किसी भाषा को नीचा दिखाने का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा, "हम अपनी भाषा की तारीफ कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, लेकिन तमिल संस्कृति हमें दूसरी भाषा का अपमान करने की अनुमति नहीं देती है।"

इतना ही नहीं सौंदर्यराजन ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए कहा कि वह पहले भी सनातन धर्म का अपमान कर चुके हैं, और अब पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली भाषा को निशाना बना रहे हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
