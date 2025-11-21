मरी हुई भाषा... संस्कृत के लिए उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, भड़की BJP

संक्षेप: तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने संस्कृत को मरी हुई भाषा करार दिया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर संस्कृत के सामने तमिल भाषा की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया।

तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्टालिन ने केंद्र सरकार की भाषाओं के विकास को लेकर की जा रही फंडिंग पर सवाल उठाते हुए संस्कृत को मरी हुई भाषा करार दिया। इतना ही नहीं स्टालिन ने मोदी सरकार पर तमिल भाषा की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन सनातन और हिंदी विरोधी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं।

चेन्नई में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के हालिया बयानों पर हमला बोलते हुए उदयनिधि ने उन पर तमिल की उपेक्षा करने और संस्कृत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी को सीधे संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा, "जब आप तमिल सीखने के लिए इतने ही बेताब हैं, तो बच्चों को हिंदी और संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं?" इतना ही नहीं मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने संस्कृत के विकास के लिए करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तमिल भाषा के लिए केवल 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

उदयनिधि के बयान के बाद तुरंत ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए उन पर सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया।

भाजपा नेत्री तमिलिसाई सौंदर्रराजन ने उदयनिधि के इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा और तमिल संस्कृति कभी भी किसी भाषा को नीचा दिखाने का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा, "हम अपनी भाषा की तारीफ कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, लेकिन तमिल संस्कृति हमें दूसरी भाषा का अपमान करने की अनुमति नहीं देती है।"