25 लोगों से जान को खतरा, सुरक्षा मांगने थाने पहुंचा बुजुर्ग; सुबह दरोगा के रूम में मिली लाश
Tamil Nadu Crime Chased by 25 men 60 year-old found dead at police station

25 लोगों से जान को खतरा, सुरक्षा मांगने थाने पहुंचा बुजुर्ग; सुबह दरोगा के रूम में मिली लाश

कमिश्नर ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुबह आने की सलाह देने के बाद भी राजन थाने के आसपास रुका रहा और गुपचुप तरीके से थाने में घुस गया। फिर उसने आत्महत्या कर ली। मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोयंबटूरThu, 7 Aug 2025 04:25 PM
तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के रामचेट्टीपलायम निवासी एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव बुधवार सुबह बाजार पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर के कमरे में लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान ए. राजन उर्फ अरिवोली राजन के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11:19 बजे राजन बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि लगभग 25 लोग उनका पीछा कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल सेंथिल कुमार ने मौके पर जाकर स्थिति की जांच की, लेकिन किसी के पीछा करने के कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल ने राजन से कहा कि वह सुबह वापस आए। इसी बीच, जब पुलिसकर्मी अन्य कार्यों में व्यस्त थे, तो राजन मुख्य सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप पहली मंजिल पर बने सब-इंस्पेक्टर के कमरे में घुस गया।

बुधवार सुबह रोल कॉल के बाद, सब-इंस्पेक्टर नागराज जब अपने कमरे में जाने लगे, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। जब दरवाजा तोड़कर कमरे के भीतर प्रवेश किया गया, तो राजन का शव छत के पंखे से उसकी वेष्टी (लुंगी) की सहायता से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

कोयंबटूर सिटी पुलिस कमिश्नर ए. सरवण सुन्दर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मंगलवार रात राजन टाउनहॉल में एक प्राइवेट बस से उतरा था। रात 11:04 बजे वह टाउनहॉल स्थित पुलिस चौकी में गया और करीब 10 मिनट वहां रुका। इसके बाद वह प्रकाशम बस स्टॉप के पास स्थित पोथीज कॉर्नर की ओर भागता हुआ बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचा।"

कमिश्नर ने आगे कहा, "सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुबह आने की सलाह देने के बाद भी राजन थाने के आसपास रुका रहा और गुपचुप तरीके से थाने में घुस गया। फिर उसने आत्महत्या कर ली। मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी और सहायक आयुक्त की अगुवाई में जांच टीम गठित कर दी गई है। जो भी पुलिसकर्मी लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।"

राजन की बड़ी बहन ए. वीरामणि ने बताया कि राजन अविवाहित था और शराब का आदी था। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों से वह कह रहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उस पर हमला करना चाहते हैं। वह मानसिक रूप से अस्थिर था। शायद यही वजह रही होगी कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।" पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। आत्महत्या की परिस्थितियों और थाने में हुई चूक को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

