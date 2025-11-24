Hindustan Hindi News
Tamil Nadu collision between two private buses Six people killed 28 others injured
तमिलनाडु में भीषण हादसा; यात्रियों से भरी 2 बसें टकराईं, 6 लोगों की मौत और 28 घायल

संक्षेप:

अधिकारियों ने बताया कि कुछ पीड़ितों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

Mon, 24 Nov 2025 01:55 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
तमिलनाडु के तेनकासी जिले में सोमवार को दो निजी बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। यह हादसा मदुरै-सेंकोट्टई और तेनकासी-कोविलपट्टी मार्ग पर कदायनल्लुर के पास हुआ, जहां दोनों बसें आमने-सामने भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन दल ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया।

जांचकर्ताओं का मानना है कि मदुरै से सेंकोट्टई जा रही बस की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद सभी 28 घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कुछ पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घायलों को उच्च स्तरीय इलाज देने का निर्देश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को घायलों को उच्च स्तरीय इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 'तेनकासी कादायनल्लुर में हुई बस दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैंने तुरंत जिला कलेक्टर को दुर्घटना स्थल से बात की और सरकारी अस्पताल जाकर प्रभावितों को उचित उच्च गुणवत्ता वाला इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'

