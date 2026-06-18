तमिलनाडु में CM विजय की TVK को मिलेगा एक और साथी? DMK का साथ छोड़ सकते हैं वाइको

विजय की पार्टी TVK तामिलनाडू विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि पार्टी बहुमत से 10 सीटें दूर थी। इसके बाद कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने विजय को समर्थन दिया।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय को जल्द ही नया साथी मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में विजय की एक मुलाकात से इसकी सुगबुरहट तेज हो गई है। खबर है कि राज्य में DMK गठबंधन को झटका देकर एक और दल विजय को समर्थन दे सकता है। कांग्रेस, वीसीके के बाद इस लिस्ट में द्रमुक के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी दल 'मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' (MDMK) का नाम है।

दरअसल MDMK के महासचिव वाइको हाल ही में विजय से मिलने पहुंचे थे। वाइको से पहले उनके बेटे और एमडीएमके के सांसद दुरई वाइको ने भी मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की थी। इसकी बात इन अफवाहों को बल मिल गया। सचिवालय में मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वाइको ने सीधे तौर पर गठबंधन बदलने की खबरों को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आगामी 27 जून को होने वाली पार्टी की 'जनरल काउंसिल' की बैठक में ही पार्टी के भविष्य और राजनीतिक रुख पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

मुलाकात की क्या वजह? वहीं मुलाकात की वजह पर बात करते हुए वाइको ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने थूथुकुडी जिले में 'वेदांता लिमिटेड/स्टर्लाइट कॉपर' के ग्रीन कॉपर बनाने के नाम पर अपनी फैक्टरी को फिर से शुरू करने या लाइसेंस हासिल करने के किसी भी प्रयास को खारिज करने की मांग की है। बता दें कि थूथुकुडी में स्टर्लाइट कॉपर प्लांट को लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद मई 2018 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इस आंदोलन के 100वें दिन पुलिस फायरिंग में 13 नागरिकों की मौत हो गई थी, जो तमिलनाडु की राजनीति में आज भी एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। वाइको ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी तालाबंदी के बाद भी वेदांता रीसाइक्लिंग स्क्रेप के नाम पर एंट्री की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।

विश्वास मत में नहीं किया था वोट इससे पहले विधानसभा चुनावों में एमडीएमके ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और दो सीटों पर जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री विजय को जब विधानसभा में बहिर्मत साबित करना था तब एमडीएमके सदन में अनुपस्थित रही और वोट नहीं डाला। यह इस बात का इशारा था कि पार्टी ने अपने भविष्य के रास्ते खुले रखे हैं।