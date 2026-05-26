तमिलनाडु CM विजय ने पूरा किया वादा, 14 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ; फिर भी क्यों नाराज किसान?
इससे पहले विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। अब इस इस फैसले से करीब 14 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि किसानों ने अब भी नाराजगी जताई है।
तमिलनाडु में नेता से अभिनेता और अब मुख्यमंत्री बने विजय ने अपना एक बड़ा चुनावी वादा पूरा किया है। CM विजय की सरकार ने राज्य में 14 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला सोमवार को तमिझगा वेत्री कड़गम (TVK) की एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया है। हालांकि कर्ज माफी के बाद भी किसानों ने TVK सरकार से नाराजगी जताई है।
इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मलकुमार ने सरकार के इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि 14.22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य में करीब 16.92 लाख किसानों ने कृषि लोन लिया था, जिसमें से आज 14.22 लाख किसानों का कर्ज पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर दिया गया है। यह हमारा प्रमुख चुनावी वादा था जिसे हमने पूरा किया है।”
मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कृषि मंत्री आर. विनोद, सहकारिता मंत्री वी. कांतिराज और वित्त मंत्री एन. मारिया विल्सन भी शामिल थे। सरकार ने कर्ज माफी के लिए एक 'ग्रेडेड सिस्टम' तैयार किया है। सरकार ने बताया कि इस सिस्टम के तहत जिन किसानों पर 50,000 रुपये से कम का बकाया कर्ज है, उनका पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं, अन्य छोटे किसानों के लिए 50,000 रुपये तक के कर्ज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
किसे मिलेगी कितनी छूट?
इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक के कर्ज पर चरणबद्ध तरीके से राहत दी जाएगी। 50,001 से 60,000 रुपये तक के कर्ज वालों को 40,000 रुपये की राहत मिलेगी, जबकि 60,001 से 70,000 रुपये के कर्ज पर 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी। इसी तरह 70,001 से 80,000 रुपये तक के कर्ज पर 20,000 रुपये की माफी मिलेगी।
80,001 से 1 लाख रुपये तक के कर्ज पर 10,000 रुपये की राहत तय की गई है, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के कर्ज पर 5,000 रुपये की राहत दी जाएगी। वहीं इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था। एक अनुमान के मुताबिक इस कर्ज़माफी की योजना से राज्य सरकार के खजाने पर 2,044 करोड़ रुपए से ज्यादा वित्तीय बोझ आएगा।
फिर भी क्यों फूटा किसानों का गुस्सा?
कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद तमिलनाडु के किसान संगठनों और किसानों में भारी निराशा और नाराजगी देखी जा रही है। किसानों ने सीएम विजय को उनका चुनावी घोषणापत्र याद दिलाते हुए घेरा है। उनके मुताबिक TVK ने चुनाव के समय वादा किया था कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक की जमीन है, उनका पूरा का पूरा कृषि लोन माफ किया जाएगा। हालांकि अब सरकार ने 5 एकड़ की शर्त को हटाकर 50,000 रुपए की लिमिट लगा दी है। वहीं जिन किसानों पर लाखों रुपये का कर्ज है, उन्हें महज 5,000 की राहत मिल रही है।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें