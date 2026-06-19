सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी CM विजय की सरकार, गवर्नर ने जमकर की तारीफ; 3 साल में पहली बार हुआ ऐसा

तमिलनाडु विधानसभा में गवर्नर आर्लेकर ने CM विजय की TVK सरकार का विजन पेश किया। भ्रष्टाचार पर नकेल, सोशल जस्टिस सर्वे और फंड के लिए SC जाने की तैयारी के साथ राज्य का नया रोडमैप तैयार हुआ।

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए, 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने अपना पहला अभिभाषण दिया। पिछले तीन वर्षों के विपरीत, यह सत्र बिना किसी हंगामे और व्यवधान के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) गठबंधन सरकार की नीतियों और राज्य के विकास के ब्लूप्रिंट को विस्तार से सदन के पटल पर रखा।

परंपरा में बदलाव और शांतिपूर्ण सत्र इस बार विधानसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे राज्यगीत "तमिल थाई वाझथु" और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। आम तौर पर राष्ट्रगान राज्यपाल के अभिभाषण के अंत में बजाया जाता था, लेकिन इस बार इसे शुरुआत और समापन दोनों समय बजाया गया। राज्यपाल आर्लेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस बात को लेकर "अत्यधिक संतुष्टि" व्यक्त की कि पिछले तीन वर्षों में यह पहली बार है जब राज्यपाल का पूरा अभिभाषण बिना किसी रोक-टोक या हंगामे के पढ़ा गया।

पूर्व राज्यपाल से तुलना यह शांतिपूर्ण माहौल पिछली DMK सरकार और तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच हुए टकराव के बिल्कुल विपरीत था। ज्ञात हो कि आर.एन. रवि ने 2024 में सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ने से इनकार कर दिया था और वॉकआउट किया था। 2025 में उन्होंने राष्ट्रगान के अपमान का हवाला देकर भाषण नहीं पढ़ा था और 2026 की शुरुआत में भी वे यह कहते हुए सदन से बाहर चले गए थे कि भाषण में भ्रामक जानकारी है और उनका माइक बंद कर दिया गया है।

केंद्र से फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी TVK सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। राज्यपाल ने घोषणा की कि तमिलनाडु अपने हिस्से के फंड के उचित आवंटन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

विधानसभा में इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और एक 'विशेष कानूनी समिति' का गठन किया जाएगा। सरकार एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगी जिसमें वित्तीय आवंटन को लेकर केंद्र सरकार के "भेदभावपूर्ण रवैये" का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार और खनन क्षेत्र में सुधार प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है। सभी विभागीय खरीद और सरकारी टेंडर पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित किए जाएंगे और उन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि अब तक चली आ रही बिचौलियों की दखलंदाजी और अवैध लेन-देन की प्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

भ्रष्टाचार के कारण हो रहे राजस्व के भारी नुकसान को देखते हुए खनन क्षेत्र में सख्त नियामक उपाय लागू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अवैध खनन और कर चोरी को रोकना है, ताकि खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व को दोगुना किया जा सके।

खस्ताहाल वित्तीय स्थिति और कर्ज का बोझ राज्यपाल के अभिभाषण में पिछली DMK सरकार के 'वित्तीय कुप्रबंधन' को उजागर किया गया। सीएम विजय के वादे के मुताबिक, राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। पिछले पांच सालों में राज्य का कर्ज दोगुना होकर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये (GSDP का 28.3%) हो गया है। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के हर नागरिक पर एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज है।

वित्तीय घाटे को पाटने और लीकेज रोकने के लिए, सरकार ने शराब निर्माताओं पर अतिरिक्त विशेषाधिकार शुल्क लगाया है। इससे सरकारी खजाने में सीधे तौर पर सालाना 1,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है।

सामाजिक न्याय और सीएम विजय की मांगें सरकार ने स्पष्ट किया कि सच्चा सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब हर समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के साथ जातीय गणना पूरी करने के बाद, तमिलनाडु सरकार राज्य में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराएगी। अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए "वेट्री तमिझगम विजन डॉक्यूमेंट" लागू किया जाएगा। सरकार पिछली DMK और AIADMK सरकारों की 2-भाषा नीति और राज्य के अधिकारों की रक्षा जैसी प्रमुख नीतियों को जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री विजय द्वारा केंद्र से की गई प्रमुख मांगें हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम विजय ने कई मांगे रखीं:

होसुर के पास 'सेंटर फॉर एयर बोर्न सिस्टम्स' (CABS) की स्थापना।

कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा मेकेदातु बांध बनाने के प्रयास पर रोक।

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी पर रोक और उनकी नौकाओं की तुरंत रिहाई।

राजमार्गों के लिए फंड और होसुर, कोयंबटूर तथा मदुरै के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी। विपक्ष की प्रतिक्रिया विपक्षी दलों ने राज्यपाल के इस अभिभाषण को "निराशाजनक" करार दिया। मुख्य विपक्षी दल DMK के विधायकों ने काले बिल्ले पहनकर विरोध जताया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने इस भाषण को पिछली DMK सरकार की उपलब्धियों का "कट-कॉपी-पेस्ट" बताया।

AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कहा कि इसमें विकास की कोई नई घोषणा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि TVK के प्रमुख चुनावी वादे (जैसे महिलाओं के लिए 2,500 रुपये की सहायता, साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और 8 ग्राम सोने की योजना) भाषण से पूरी तरह गायब थे।