खुद टिकट खरीदा और यात्रियों से बातचीत; चेन्नई मेट्रो में सीएम विजय का 'कॉमन मैन' अवतार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय बुधवार को चेन्नई मेट्रो में आम यात्री बनकर यात्रा की। मेट्रो रेल के कामकाज का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने लाइन में खड़े होने के बजाय खुद टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीदा, टोकन टैप किया और ट्रेन में बैठकर यात्रियों से खुलकर बातचीत की।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का 'स्टार पावर' बुधवार को चेन्नई मेट्रो में एक बार फिर साफ नजर आया। मेट्रो रेल के कामकाज का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने आम यात्री की तरह खुद टिकट खरीदा, टोकन टैप किया और ट्रेन में बैठकर यात्रियों से खुलकर बातचीत की। उनकी एक झलक पाने के लिए स्टेशन के कॉरिडोर, हॉलवे और सीढ़ियों पर सैकड़ों प्रशंसक जमा हो गए थे। पूरे स्टेशन पर उत्साह का माहौल छाया रहा।

टीवीके के संस्थापक और मुख्यमंत्री विजय ने दोपहर के समय ओमांदुरार सरकारी अस्पताल मेट्रो स्टेशन से नंदनम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। मेट्रो रेल के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। लाइन में खड़े होकर इंतजार करने के बजाय विजय सीधे टिकट काउंटर की ओर बढ़े। सुरक्षा टीम और स्टाफ के साथ वे स्टेशन के लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए काउंटर पहुंचे। वहां उन्होंने अटेंडेंट से खुद अपना टिकट खरीदा। कॉमन मैन अवतार देख यात्री और कर्मचारी हैरान भी थे और खुश भी।

जैसे ही विजय कॉरिडोर से गुजरे, हॉलवे में प्रशंसकों की भीड़ बढ़ती चली गई। सुरक्षाकर्मी पीछे हट गए और लोग तालियां बजाने तथा जोर-जोर से चीयर करने लगे। कई लोग मोबाइल फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। मुख्यमंत्री ने भी मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और भीड़ की ओर अभिवादन किया। इसके बाद वे ऑटोमैटिक टिकट बैरियर के पास पहुंचे। उन्होंने अपना टोकन टैप किया और साथ आए अधिकारियों तथा स्टाफ के साथ गेट से अंदर प्रवेश कर गए।

मेट्रो में चढ़ते ही एक महिला यात्री ने थोड़ा झुककर विजय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मुस्कुराए, उनका हाथ पकड़ा और कुछ देर तक उनसे दोस्ताना अंदाज में बात की। आसपास खड़े यात्री इस अनोखे दृश्य को देखकर भावुक हो रहे थे। थोड़ी देर बाद विजय ने उसी डिब्बे में सफर कर रहे एक युवा लड़के को नमस्ते कहा। फिर उन्होंने खिड़की के पास बैठी महिला यात्रियों के एक ग्रुप से बातचीत शुरू की। महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही थीं। उन्होंने न सिर्फ विजय से बातें कीं बल्कि अपने मोबाइल फोन में पूरी बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लिया।

ट्रेन के बाहर भी नजारा कम रोचक नहीं था। स्टेशन की सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म के आसपास और ऊपरी मंजिलों पर बड़ी संख्या में प्रशंसक जमा हो चुके थे। वे विजय को देखने के लिए जोर-जोर से चीयर कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और अपने फोन लहरा रहे थे। कई लोग ऊंची जगहों पर चढ़कर बेहतर एंगल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, फिर भी उत्साह का माहौल बना रहा।