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राज्यसभा में क्या बोली केंद्र सरकार कि भड़क गए विजय थलपति? पीएम मोदी को लिख डाली चिट्ठी

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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मेकेदातु डैम विवाद में तमिलनाडु के सीएम विजय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्यसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री के जवाब को निराशाजनक बताते हुए इसे वापस लेने और सीधे दखल देने की मांग की है।

मेकेदातु डैम विवाद: राज्यसभा में मंत्री के जवाब से भड़के CM विजय, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की ये बड़ी मांग
मेकेदातु डैम विवाद: राज्यसभा में मंत्री के जवाब से भड़के CM विजय, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की ये बड़ी मांग

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे मेकेदातु डैम विवाद को लेकर तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। सीएम विजय ने पीएम मोदी से इस मामले में सीधे दखल देने की मांग करते हुए कहा है कि मेकेदातु परियोजना को तब तक कोई वैधानिक या प्रशासनिक मंजूरी न दी जाए, जब तक कि यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरी तरह अनुरूप न हो।

राज्यसभा में दिए गए जवाब पर जताई कड़ी आपत्ति

सीएम विजय की यह नाराजगी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी द्वारा 27 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए एक जवाब के बाद सामने आई है। दरअसल, मंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि 16 फरवरी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि कावेरी नदी पर कोई ढांचा बनाने से पहले कर्नाटक को निचले तटीय राज्यों की सहमति लेनी होगी।

मुख्यमंत्री विजय ने मंत्री के इस जवाब को 'निराशाजनक' बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह जवाब अंतर-राज्यीय जल विवादों से जुड़े स्थापित कानूनों और कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए दिया गया है।

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सीएम विजय ने याद दिलाए सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले

मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में कई अहम कानूनी और तकनीकी दलीलें पेश करते हुए बताया कि निचले राज्यों की सहमति क्यों जरूरी है। सीएम विजय ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच हुए अलमट्टी डैम केस का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ कहा था कि ऐसे मामलों में निचले तटीय राज्य की सहमति के साथ-साथ केंद्र सरकार की मंजूरी 'नितांत आवश्यक' है।

ट्रिब्यूनल के क्लॉज XI और XX का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि ऊपरी राज्य (कर्नाटक) आपसी सहमति और रेगुलेटरी अथॉरिटी से चर्चा किए बिना ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे निचले राज्यों (तमिलनाडु) को मिलने वाले पानी के तय शेड्यूल पर असर पड़े।

सीएम ने याद दिलाया कि केरल के पंबर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (जिसमें सिर्फ 0.1 TMC पानी का इस्तेमाल होना था) में भी ट्रिब्यूनल ने केरल और तमिलनाडु को आपसी सहमति से काम करने का निर्देश दिया था, ताकि निचले इलाकों में सिंचाई प्रभावित न हो।

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'महज इंजीनियरिंग प्रस्ताव नहीं है मेकेदातु प्रोजेक्ट'

सीएम विजय ने स्पष्ट किया कि मेकेदातु परियोजना को सिर्फ एक 'इंजीनियरिंग प्रस्ताव' के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि 2019 में कर्नाटक द्वारा सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को भी केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने वापस लौटा दिया था ताकि उसे ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड और गाइडलाइंस के अनुरूप बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी के अंत में जोर देकर कहा, "कावेरी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि यह दक्षिण भारत के लाखों किसानों और नागरिकों की लाइफलाइन (जीवनरेखा) है।" उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि भविष्य में इस परियोजना पर कोई भी विचार सभी निचले राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक तकनीकी और कानूनी जांच के बाद ही किया जाए।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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