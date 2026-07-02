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दूसरों को तोड़कर कुनबा मजबूत कर रहे थलपति विजय? डीएमके बोली- जनता सब जानती है

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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CM Vijay Thalapathy TVK: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और उनकी पार्टी लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। हाल ही टीवीके नेताओं के साथ बैठक के बाद गठबंधन साथियों ने विजय और राज्य सरकार के प्रति अपना भरोसा जताया और लंबे समय तक साथ रहने पर जोर दिया।

दूसरों को तोड़कर कुनबा मजबूत कर रहे थलपति विजय? डीएमके बोली- जनता सब जानती है

CM Vijay Thalapathy TVK: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय इन दिनों लगातार सत्ता के साथ-साथ पार्टी के स्तर पर भी मजबूत होते जा रहे हैं। डीएमके के दशकों पुराने समर्थकों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद थलपति की पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम (TVK) गठबंधन साथियों के साथ रिश्ते मजबूत कर रही है। हाल में टीवीके नेताओं ने गठबंधन साथियों के साथ चर्चा की। इस बैठक के बाद नेताओं ने विजय का साथ देने और जल्दी ही इस गठबंधन को आगे बढ़ाने को लेकर अपना भरोसा जताया।

चेन्नई के एक होटल में हुई थलपति विजय की पार्टी और उनके गठबंधन साथियों की बैठक ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। अभी तक विजय की शपथ के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि डीएमके के साथ दशकों तक गठबंधन रखने वाली यह पार्टी जल्दी ही टीवीके का साथ छोड़ सकती हैं। डीएमके भी लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन अब इस बैठक के बाद यह तय हो गया है कि विजय और उनकी पार्टी तमिलनाडु की राजनीति का नया भविष्य बना रही है।

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लंबी योजना बनाने पर काम- कांग्रेस

इस बैठक के बाद हाल ही में तमिलनाडु कांग्रेस कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए मणिकम टैगोर ने टीवीके के साथ भविष्य को लेकर एक सुनहरी संरचना सामने रखी। उन्होंने कहा, "हम इस गठबंधन को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। इस बैठक में तीन फैसले लिए गए हैं। पहला यह कि हमें एक समन्वय समिति की जरूरत है। एक साझा एजेंडा तय करने की जरूरत है और तीसरा हमें गठबंधन के लिए एक नाम चाहिए। अब अगली बैठक के दौरान इन तीनों मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा।"

कांग्रेस के अलावा कभी डीएमके के साथ रहीं वीसीके, आईयूएमएल और एमडीएमके के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। वीसीके सासंद डी. रविकुमार ने विजय सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह सरकार पूरे पांच साल तक चलेगी और इसके बाद भी यह गठबंधन सत्ता में बना रहेगा।

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विजय ने डीएमके के समर्थकों को दिया तगड़ा ऑफर

तमिलनाडु की राजनीति पिछले कई दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के इर्दगिर्द ही घूम रही है। इसी चक्कर में छोटी-छोटी पार्टियां सत्ता में शामिल तो होती हैं, लेकिन इन्हें मंत्री पद नहीं मिलता था। यहां तक कि केंद्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी राज्य में खाली हाथ रहना पड़ता था। थलपति ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर इन पार्टियों को भरोसा जीता है। उन्होंने न केवल इन्हें अपने गठबंधन में शामिल किया, बल्कि मंत्री पद भी दिया। कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक 58 साल बाद तमिलनाडु में मंत्री बना है। इसके अलावा वीसीके के लिए भी पहली बार कोई मंत्री बना है।

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इतना ही नहीं नई नवेली टीवीके ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक राज्यसभा की सीट भी दे दी। इससे दोनों पार्टियों के बीच में भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हुआ। टीवीके द्वारा जताए गए इस भरोसे का असर यह रहा की दशकों तक यहां तक कि चुनावी नतीजों के बाद स्टालिन के साथ वफादारी की कसमें खाने वाली इन पार्टियों ने अब एक-एक करके डीएमके का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले वह लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्टालिन का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब वह तमिलनाडु की राजनीति की नई बयार को पूरी तरह से और लंबे समय तक अपनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

'जनता है जानती है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन खड़ा है'- DMK

थलपति विजय का राजनीति में आना सबसे ज्यादा डीएमके के लिए घाटे का सौदा रहा है। उसने न केवल राज्य की सत्ता गंवा दी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने साथी कांग्रेस को भी खो दिया। राज्य और देश में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली डीएमके के लिए विजय का उदय किसी बड़े झटके से कम नहीं है। शुरुआत में तो वह लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि विजय सिनेमा के पर्दे पर ही बेहतर हैं, लेकिन जिस तरीके से टीवीके नेता ने सत्ता संभाली है। उससे चीजें बदल गई हैं।

हाल में जब टीवीके और उसके सहयोगी दलों के बीच में बैठक हुई, तो डीएमके ने भी इस पर बयान जारी किया। डीएमके की तरफ से सैयद हफीजुल्लाह ने कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा, "राज्य की जनता यह जानती है कि कौन सी पार्टी धर्मनिरपेक्षता, राज्य की स्वायत्तता और सामाजिक न्याय के लिए खड़ी हुई है।"

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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