दिन दोगुनी-रात चौगुनी बढ़ रही थलपति विजय की ताकत, 2500 नेता-कार्यकर्ता TVK से जुड़े
एआईएमडीएमके के पूर्व मंत्री, बीजेपी की पूर्व विधायक समेत कई बड़े नेताओं ने टीवीके का दामन थामा है। TVK ने बताया कि कई राजनीतिक दलों के 2,500 से ज्यादा पदाधिकारी, जिनमें 37 प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थीं, पार्टी से जुड़े।
टीवीके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की ताकत में दिन दोगुनी और रात चौगुनी इजाफा हो रहा है। एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक के.टी. पचईमल TVK में शामिल हो गए। इसके अलावा, भाजपा नेता एस. विजयधरनी और कई अन्य लोग भी सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुईं। लगभग ढाई हजार विभिन्न दलों से कार्यकर्ता और नेता टीवीके में शामिल हुए। शनिवार को सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने वाली प्रमुख हस्तियों में पूर्व मंत्री पचईमल, तिरुनेलवेली की पूर्व मेयर ई. भुवनेश्वरी, AIADMK के पूर्व सांसद आर. वनरोजा, एन. बालगंगा और ए. इलावरसन, तथा AIADMK के पूर्व विधायक एस. रवि और एस. मुरुगेसन शामिल थे।
पचईमल ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के नेतृत्व वाली कैबिनेट में वन मंत्री के तौर पर काम किया था। पेशे से वकील और तीन बार कांग्रेस विधायक रहीं विजयधारणी ने विलावनकोड निर्वाचन क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद 2024 में भाजपा का दामन थामा था। वह पहले तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। दक्षिणी तटीय कन्याकुमारी जिले से आने वाली विजयधारणी और पचईमल, अपने समर्थकों के साथ पार्टी के महासचिव 'बुसी' एन. आनंद की मौजूदगी में 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) में शामिल हुए। इस मौके पर TVK के वरिष्ठ नेता आधव अर्जुन भी मौजूद थे।
TVK ने बताया कि कई राजनीतिक दलों के 2,500 से ज्यादा पदाधिकारी, जिनमें 37 प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थीं, पार्टी से जुड़े। विजय की अगुवाई वाली 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के जीत हासिल करने और साधारण बहुमत न होने के बावजूद सरकार बनाने में कामयाब रहने के बाद, AIADMK के कई नेता TVK में शामिल हो गए। हाल ही में, राज्य के पूर्व मंत्री एम सी संपथ, कदंबुर सी राजू, उडुमलाई के राधाकृष्णन और एन आर शिवपति ने विजय की पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री वेल्लामंडी एन नटराजन और एमएसएम आनंदन भी TVK में शामिल हो गए थे।
'तमिलनाडु में बदलाव लेकर आई है TVK'
मई में, AIADMK के चार विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और TVK में शामिल हो गए, जिससे इस प्रमुख द्रविड़ पार्टी में संकट पैदा हो गया। बाद में विजयधरणी ने पत्रकारों से कहा, "TVK ने तमिलनाडु में बदलाव लाया है। यह भ्रष्टाचार खत्म कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और राज्य से ड्रग कल्चर को हटा रही है। निश्चित रूप से, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय वही हासिल कर रहे हैं जिसका उन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान वादा किया था।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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