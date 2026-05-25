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तमिलनाडु CM विजय थलापति का ऐक्शन, महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस को सीधा निर्देश

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध के जो भी मामले सामने आते हैं उनका निपटारा तुरंत किया जाए।

तमिलनाडु CM विजय थलापति का ऐक्शन, महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस को सीधा निर्देश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अब ऐक्शन में नजर आ रहे हैं। अभी तक फिल्मी पर्दे पर ऐक्शन लेने वाले विजय अब मुख्यमंत्री के तौर पर सख्त और तत्काल फैसले ले रहे हैं। शपथ लेने के बाद सबसे पहले महिला सुरक्षा के ऊपर कानून बनाने वाले विजय ने हाल ही में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की एफआईआर तुरंत लिखी जाए इसके अलावा जघन्य अपराधों की स्थिति में तुरंत ही आयोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बता दें, तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैला हुआ है। इसी को लेकर चेन्नई में कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में मुख्यमंत्री विजय ने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में तुरंत जांच करने और जल्दी से जल्दी फैसला करने का आदेश दिया, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों में कमी लाई जा सके।

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सीएम विजय के इस आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज से हुई। इसके अनुसार, मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों को तेजी के साथ निपटाया जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से इनका केस चलाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे अपराध न हों।" इससे पहले विजय ने कोयंबटूर में यौन अपराध पीड़िता के परिवार से फोन पर बात की और उन्हें तुरंत और हर संभव सहायता और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बता दें, इस यौन अपराध और हत्या के मामले में अभी तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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गौरतलब है कि ऐतिहासिक जीत हासिल करके तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने वाले थलापति विजय और उनकी पार्टी तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) राज्य की लचर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में फिल्मी पर्दे पर तत्काल ऐक्शन लेने के लिए अपने फैंस के बीच में मशहूर विजय ने रियल में भी इसी तरह के ऐक्शन का प्रयास किया है। इस बैठक के बाद विजय ने वकीलों को भी निर्देश दिया है कि महिला संबंधित मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए और मुकदमों को तेजी के साथ निपटाया जाए।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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