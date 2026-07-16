हीरो थलपति विजय को 'रील्स और शॉर्ट्स' से दिक्कत, तमिलनाडु सीएम ने दिया नया आदेश

Vijay Thalapathy: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने स्कूल और कॉलेजों में बढ़ते रील कल्चर को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों में सोशल मीडिया का उपयोग कम हो और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

CM Vijay Thalapathy over reels: फिल्मी पर्दे से निकलकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर बैठे सी. जोसेफ विजय लगातार ऐक्शन में हैं। तमाम फैसलों के साथ थलपति ने स्कूलों और कॉलेजों में तेजी के साथ बढ़ रहे रील और शॉर्ट्स कल्चर को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों में नियमों को सख्त करने और सोशल मीडिया के चलन को कम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वह ध्यान रखें कि किसी संस्थान में ऐसी गतिविधियां न हों।

मुख्यमंत्री विजय की तरफ से यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी पार्टियां लगातार उनके ऊपर फिल्मी हीरों होने का तंज कसती नजर आती हैं। हाल ही में विजय की पार्टी तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) के कुछ कार्यकर्ता भी एक स्कूल में घुसकर रील बनाते हुए नजर आए थे। इस बात पर भाजपा का साथ छोड़ने वाले अन्नामलाई और तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनकी आलोचना की थी। विजय लगातार इस बात को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह जनता के सामने इस बात को साबित कर सकें कि वह केवल रील वाले हीरो नहीं हैं।

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बुधवार को भ्रष्टाचार के विरोध में अपने मंत्रियों को चेताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री घूसखोरी करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। विजय ने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है। तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसका पद या कुछ और नहीं देखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया कि वह अपने-अपने विभागों में भी इसी तरह के आदेश जारी करें।

जनता को दिखना चाहिए हमारा साफ-सुथरा काम- विजय तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया कि रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में विजय ने कहा, "मैं यहां सिर्फ पांच साल के कार्यकाल के लिए नहीं आया हूं। लोगों ने हम पर भरोसा जताया है और हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। साफ-सुथरे प्रशासन का हमारा वादा हमारे कामों में भी दिखना चाहिए।"

विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक हेल्पलाइन भी जारी की है। विजय के मुताबिक तमिलनाडु के नागरिक सरकारी व्यक्ति द्वारा मांगी जा रही किसी भी तरह की रिश्वत खोरी की जानकारी साझा कर सकते हैं।

कैसे करें शिकायत? मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 94981 80936 पर जानकारी भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सरकारी ऑफिस का नाम, शामिल अधिकारी (यदि पता हो), घटना की तारीख और जगह और कोई भी सबूत जैसे फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं।