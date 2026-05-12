ज्योतिषी के सहारे CM विजय, चुनाव में जीत की भविष्यवाणी करने वाले राधान पंडित को दिया खास पद

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने निजी ज्योतिषी राधान पंडित को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी साझा की गई। ज्योतिषी राधान पंडित ने थलापति विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी।

Vijay Thalapathy : तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री विजय थलापति अब धीरे-धीरे अपनी टीम का गठन कर रहे हैं। इसमें सबसे खास नाम ज्योतिषी राधान पंडित का है, जिन्हें मुख्यमंत्री का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) बनाया गया है। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में उनकी नियुक्ति का ऐलान किया गया है। बता दें, राधान पंडित ने विजय और उनकी पार्टी की सुनामी जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इतना ही नहीं जब राज्यपाल द्वारा विजय के सरकार बनाने के दावे को बार-बार खारिज किया जा रहा था, उस वक्त भी राधान पंडित ने ही उन्हें सलाह दी थी। इसके बाद विजय ने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्हें सफलता मिली।

राधान पंडित 4 मई को उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गए थे, जब वह विजय की ऐतिहासिक जीत के संकेतों के बीच सबसे पहले टीवीके चीफ के चेन्नई स्थित घर पहुंचे थे। विजय और उनके बीच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। नई नवेली पार्टी बनाकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे विजय को लेकर विशेषज्ञ संशय की स्थिति में थे। उसी वक्त राधान पंडित ने विजय की कुंडली को खास बताते हुए पहले ही उनकी जीत का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विजय की पार्टी के भी सुनहरे भविष्य का ऐलान किया था।

कौन हैं राधान पंडित? राधान पंडित को वैदिक ज्योतिष और अंकशास्त्र का विशेषज्ञ माना जाता जाता है। उन्हें अपने क्षेत्र में करीब 40 वर्ष का अनुभव है। तमिलनाडु की राजनीति में ज्योतिषाचार्य राधान पंडित का सफर विजय थलापति के साथ शुरू नहीं होता है। तमिलनाडु की राजनीति पर करीबी नजर रखने वालों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अक्सर बड़े फैसले वेट्टिवेल (राधान पंडित) से सलाह लेने के बाद ही करती थीं। इतना ही नहीं दशकों अनुभव रखने वाले ज्योतिषाचार्य राधान पंडित अभी सोशल मीडिया पर भी लोगों को ज्योतिष संबंधी सलाह देते हैं।