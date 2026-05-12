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ज्योतिषी के सहारे CM विजय, चुनाव में जीत की भविष्यवाणी करने वाले राधान पंडित को दिया खास पद

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने निजी ज्योतिषी राधान पंडित को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी साझा की गई। ज्योतिषी राधान पंडित ने थलापति विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी।

ज्योतिषी के सहारे CM विजय, चुनाव में जीत की भविष्यवाणी करने वाले राधान पंडित को दिया खास पद

Vijay Thalapathy : तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री विजय थलापति अब धीरे-धीरे अपनी टीम का गठन कर रहे हैं। इसमें सबसे खास नाम ज्योतिषी राधान पंडित का है, जिन्हें मुख्यमंत्री का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) बनाया गया है। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में उनकी नियुक्ति का ऐलान किया गया है। बता दें, राधान पंडित ने विजय और उनकी पार्टी की सुनामी जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इतना ही नहीं जब राज्यपाल द्वारा विजय के सरकार बनाने के दावे को बार-बार खारिज किया जा रहा था, उस वक्त भी राधान पंडित ने ही उन्हें सलाह दी थी। इसके बाद विजय ने राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्हें सफलता मिली।

राधान पंडित 4 मई को उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गए थे, जब वह विजय की ऐतिहासिक जीत के संकेतों के बीच सबसे पहले टीवीके चीफ के चेन्नई स्थित घर पहुंचे थे। विजय और उनके बीच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। नई नवेली पार्टी बनाकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे विजय को लेकर विशेषज्ञ संशय की स्थिति में थे। उसी वक्त राधान पंडित ने विजय की कुंडली को खास बताते हुए पहले ही उनकी जीत का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विजय की पार्टी के भी सुनहरे भविष्य का ऐलान किया था।

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कौन हैं राधान पंडित?

राधान पंडित को वैदिक ज्योतिष और अंकशास्त्र का विशेषज्ञ माना जाता जाता है। उन्हें अपने क्षेत्र में करीब 40 वर्ष का अनुभव है। तमिलनाडु की राजनीति में ज्योतिषाचार्य राधान पंडित का सफर विजय थलापति के साथ शुरू नहीं होता है। तमिलनाडु की राजनीति पर करीबी नजर रखने वालों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अक्सर बड़े फैसले वेट्टिवेल (राधान पंडित) से सलाह लेने के बाद ही करती थीं। इतना ही नहीं दशकों अनुभव रखने वाले ज्योतिषाचार्य राधान पंडित अभी सोशल मीडिया पर भी लोगों को ज्योतिष संबंधी सलाह देते हैं।

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गौरतलब है कि एक ज्योतिषी राधान पंडित को मुख्यमंत्री का स्पेशल ऑफिसर बनाने का समय बहुत खास है। मुख्यमंत्री विजय के सामने विधानसभा नेता विपक्ष ने सनातन को खत्म करने की बात दोहराई है। उन्होंने संसद में सीएम विजय के सामने अपने भाषण के बाद इस बात को दोहराया कि ‘लोगों को बांटने वाले सनातन को खत्म करना होगा।' पिछली बार जब उदयानिधि ने इस तरह की बात की थी, तो उस पर पूरे देश में विरोध उठा था। ऐसे में सीएमओ में एक ज्योतिषी को नियुक्त करना अलग संदेश देता है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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Tamilnadu Vijay Thalapathy
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