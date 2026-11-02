तमिल फिल्म निर्माताओं की बल्ले-बल्ले: CM विजय ने जारी किए ₹15 करोड़, प्रोड्यूसर्स बोले- दिवाली गिफ्ट

विशाखापत्तनम स्थित HPCL की रिफाइनरी में आग लग गई। आग की लपटें ऊपर उठने लगीं और आसपास के इलाकों में गाढ़ा धुआं फैल गया। इससे आसपास के लोगों में डर का माहौल है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 2015 से 2022 के बीच बनी 224 तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को कुल 15.68 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी कर दी है। हर प्रोड्यूसर को 7 लाख रुपये का चेक दिया गया। यह राशि उन फिल्मों के लिए दी गई है जो सात साल से सब्सिडी का इंतजार कर रही थीं। चेन्नई के चेपॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना और जनसंपर्क मंत्री राजमोहन अरुमुगम ने तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रोड्यूसर्स को ये चेक सौंपे।

अम्मा क्रिएशन्स के प्रोड्यूसर टी शिवा ने अपने एक्स अकाउंट पर इस खबर को शेयर किया। उन्होंने लिखा कि यह मामला सात साल से पेंडिंग था और मुख्यमंत्री विजय ने इसे तुरंत मंजूरी दे दी। शिवा ने मुख्यमंत्री विजय और मंत्री राजमोहन अरुमुगम दोनों को दिल से धन्यवाद दिया। शिवा ने कहा कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को मेरा दिल से धन्यवाद, जिन्होंने 224 फिल्मों के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी तुरंत जारी की।

दरअसल, यह मामला सात साल से अटका हुआ था। इससे इन 224 प्रोड्यूसर्स की जिंदगी में नई उम्मीद और नई शुरुआत आई है। मैं माननीय मंत्री राजमोहन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इसे पूरा करने में लगन और तेजी दिखाई।

शिवा ने आगे कहा कि यह सिर्फ सब्सिडी नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई परिवारों के लिए दिवाली का तोहफा है। उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत फायदेमंद वे लोग हैं जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की वजह से अपनी रोजी-रोटी खो दी थी। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह मदद उनकी जिंदगी में नई जान डाल देगी। 224 प्रोड्यूसर्स और उनके परिवारों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।

क्या बोले मंत्री कार्यक्रम में मंत्री राजमोहन अरुमुगम ने कहा कि भारतीराजा की फिल्म करुत्तम्मा (1994) जैसी फिल्में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता पैदा करती हैं। उन्होंने उन प्रोड्यूसर्स की तारीफ की जो सिर्फ व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जरूरी विषयों पर फिल्में बनाते हैं। मंत्री ने यह भी साफ किया कि भविष्य में तमिल सिनेमा के राज्य पुरस्कार सिर्फ फिल्म की गुणवत्ता, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर दिए जाएंगे। किसी भी तरह के बाहरी दबाव या अन्य कारणों का इसमें कोई स्थान नहीं होगा।