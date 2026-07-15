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सीएम विजय की पार्टी पर महिला से छेड़खानी का आरोप, परिजन बोले-बचा रही पुलिस

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु में सीएम विजय की पार्टी के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस कार्यकर्ता को 25 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया है। महिला का आरोप है कि टीवीके पार्टी का यह कार्यकर्ता पिछले तीन महीने से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है।

सीएम विजय की पार्टी पर महिला से छेड़खानी का आरोप, परिजन बोले-बचा रही पुलिस

तमिलनाडु में सीएम विजय की पार्टी के एक कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस कार्यकर्ता को 25 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया है। महिला का आरोप है कि टीवीके पार्टी का यह कार्यकर्ता पिछले तीन महीने से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने महिला का अपहरण करने की भी कोशिश की। यह महिला शादीशुदा है और कुलिथालाई के मालाइयप्पा नगर में रहती है।

महिला ने लगाया आरोप

महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में रमेश नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि रमेश, टीवीके पार्टी का कृष्णारायपुरम ईस्ट का यूनियन सेक्रेट्री है। वह काफी समय से महिला के साथ गलत हरकतें कर रहा है। करूर पुलिस थाने में दर्ज इस शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि रमेश अक्सर उस मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा रहता था, जहां वह काम करती थी। इस दौरान वह गंदे-गंदे इशारे करता था। इसके अलावा गलत तरीके के कमेंट्स भी पास करता रहता था।

घर तक करता था पीछा

सिर्फ इतना ही नहीं, जब महिला अपने घर जाती थी तो रमेश उसका पीछा करता था। उसने बताया कि उसे लगा कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इन बातों को तीन महीने हो गए तो उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। महिला के मुताबिक इसके बाद उसका पति पिछले दो महीने से हर रोज उसे काम पर छोड़ता है और ले आता है। लेकिन एक दिन महिला का पति उसे लेने के लिए नहीं आ पाया। पति की जगह महिला की छोटी बहन उसे लेने पहुंची। पुलिस के मुताबिक जब महिला अपने घर लौट रही थी तो रमेश ने उसे रोका और अपहरण करने की कोशिश की।

फिर यहां तक आ पहुंची नौबत

इसके बाद महिला ने तत्काल अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। वह लोग भागे-भागे घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जाता है कि लोगों ने रमेश की धुलाई भी की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और रमेश को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंची। इसके बाद महिला ने औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई।

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पुलिस शिकायत नजरअंदाज करने का आरोप

महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि कुलिथलाई पुलिस उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर रही है ताकि सत्ताधारी टीवीके कार्यकर्ता को बचाया जा सके। पुलिस ने इस आरोप पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने कहाकि जांच के परिणामों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रमेश का वर्तमान में कुलिथलाई सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है।

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वहीं, डीएमके सांसद कनिमोझी ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया और पुलिस कार्रवाई में कथित देरी के लिए टीवीके सरकार की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि कृष्णरायपुरम टीवीके यूनियन सचिव के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही तत्काल कार्रवाई की मांग की।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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