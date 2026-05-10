कोई 10 बार का विधायक तो कोई पूर्व IRS अफसर, विजय की कैबिनेट में कौन-कौन बना मंत्री

1970 के दशक में कोयंबटूर की कुल्लापलयम पंचायत के नेता के तौर पर अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक, सेंगोट्टैयन ने तमिलनाडु की राजनीति में 50 साल का एक शानदार सफर तय किया है।

जोसेफ सी. विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यह शपथ उन्होंने चुनावों में डीएमके को करारी शिकस्त देने के कुछ ही दिनों बाद ली है। सरकार में मुख्यमंत्री की सहायता के लिए 9 सदस्यों वाले एक मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली है, जिसमें युवाओं और अनुभवी नेताओं का मेल था। इसमें केए सेंगोट्टैयन दस बार के विधायक हैं, जबकि केजी अरुणराज पूर्व IRS अफसर हैं।

के.ए. सेंगोट्टैयन 1970 के दशक में कोयंबटूर की कुल्लापलयम पंचायत के नेता के तौर पर अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक, सेंगोट्टैयन ने तमिलनाडु की राजनीति में 50 साल का एक शानदार सफर तय किया है। एक आम पार्टी कार्यकर्ता से 10 बार विधायक बनने तक का उनका सफर, उनकी राजनीतिक दृढ़ता का एक जीता-जागता प्रमाण है। 1948 में जन्मे, सेंगोट्टैयन का राजनीति में उदय तब शुरू हुआ जब वे महज 29 साल के थे। उनकी अथक मेहनत की बदौलत उन्हें 1977 में सत्यमंगलम विधानसभा क्षेत्र से अपनी पहली विधायक सीट मिली। यह वह समय था जब AIADMK अपने दिग्गज संस्थापक एम.जी. रामचंद्रन के नेतृत्व में पहली बार सत्ता में आई थी।

एमजीआर के निधन के बाद, सेंगोट्टैयन जे. जयललिता के एक कट्टर वफादार के तौर पर उभरे। AIADMK के सत्ता में रहने के विभिन्न कार्यकालों के दौरान, उन्होंने कई अहम मंत्रालय संभाले, जिनमें सबसे खास राजस्व मंत्री का पद था। एडप्पादी के. पलानीस्वामी के प्रशासन में भी उनका प्रभाव बना रहा, जहां उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। इस भूमिका में, उन्हें कई महत्वाकांक्षी सुधार लागू करने का श्रेय दिया गया। पलानीस्वामी के साथ सार्वजनिक मतभेदों के बाद, नवंबर 2025 में उन्हें AIADMK से निष्कासित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद वे विजय के नेतृत्व वाली टीवीके में शामिल हो गए, जहां उनका दशकों का राजनीतिक अनुभव अमूल्य साबित हुआ।

आधव अर्जुन TVK का सबसे जाना-पहचाना चेहरा हैं आधव। वह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और फिलहाल 'बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष हैं। एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर, उन्होंने 'विदुथलाई चिरुथाइगल काची' (VCK) के प्रमुख थोल थिरुमावलवन से अलग होने से पहले, कुछ समय के लिए पार्टी के 'उप-महासचिव' के तौर पर भी काम किया था। विल्लीवाक्कम से चुने गए ये विधायक, 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के दामाद हैं और TVK के विकास का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है।

एन. आनंद 'बुसी' आनंद के नाम से भी पहचाने जाने वाले, उन्हें TVK अध्यक्ष विजय के सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगियों में से एक माना जाता है। पार्टी के गठन और विकास के दौरान उन्होंने संगठन में एक अहम भूमिका निभाई, और पूरे तमिलनाडु में पार्टी का जमीनी नेटवर्क और चुनावी प्रचार तंत्र बनाने में मदद की। 2006 में पुडुचेरी मुन्नेत्र कांग्रेस के टिकट पर पुडुचेरी की बुसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्हें 'बुसी' उपनाम मिला। पुडुचेरी में पहले विधायक रह चुके आनंद को अब 17वीं तमिलनाडु विधानसभा में सेवा करने का गौरव प्राप्त होगा। वे अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवाएँ देने और अपने क्षेत्र को कूड़ा-मुक्त रखने के लिए जाने जाते हैं।

एस. कीर्तना शिवाकाशी निर्वाचन क्षेत्र से TVK की नवनिर्वाचित विधायक एस. कीर्तना इन दिनों सुर्खियों में हैं। 29 वर्षीय कीर्तना इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने वाली पहली महिला विधायक बन गई हैं, और उन्होंने यहां लगभग सात दशकों से चले आ रहे पुरुषों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। 1996 में विरुधुनगर में जन्मी कीर्तना ने राजनीतिक परामर्श (पॉलिटिकल कंसल्टिंग) के क्षेत्र में अपना करियर बनाने से पहले, एक तमिल-माध्यम के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज से गणित में BSc की डिग्री हासिल की, और बाद में 2019 में पुडुचेरी विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में MSc की पढ़ाई पूरी की।

केजी अरुणराज भारतीय राजस्व सेवा (पूर्व IRS अफसर) के पूर्व अधिकारी और पेशे से डॉक्टर अरुणराज ने रविवार को विजय के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। 46 वर्षीय कोट्टाइपलयम गणेशन अरुणराज ने अपनी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी छोड़ दी और विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) में शामिल हो गए। विजय के नेतृत्व में बने TVK के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बनने से पहले, उन्होंने पार्टी के 'नीति और प्रचार' विभाग के महासचिव के रूप में कार्य किया।

अरुणराज ने नमक्कल जिले की तिरुचेंगोड विधानसभा सीट से चुनाव जीता। उन्हें 79,500 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी AIADMK के शेखर को 28,172 वोटों के भारी अंतर से हराया। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और कृष्णागिरी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा दी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सलेम जिले में पूरी की।

आर निर्मल कुमार TVK के एक प्रमुख नेता निर्मल कुमार ने चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए वामपंथी दलों के नेताओं से मुलाकात करने और उनका समर्थन हासिल करने की बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले, वह टीवीके के आईटी और सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने मदुरै जिले की तिरुप्परनकुंद्रम विधानसभा सीट से चुनाव जीता। शुरुआत में वह भाजपा में थे, जहां उन्होंने पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया विंग का नेतृत्व किया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए AIADMK में भी काम किया। निर्मल कुमार 2025 में टीवीके में शामिल हुए। वह टीवीके के एक प्रमुख रणनीतिकार बन गए और IT तथा सोशल मीडिया विंग के उप-महासचिव के रूप में काम करते हुए टीवीके की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत बनाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उनके पास इंजीनियरिंग और कानून दोनों क्षेत्रों की डिग्रियाँ हैं।

ए राजमोहन अभिनेता, स्टैंड-अप कॉमेडियन, टीवी एंकर और निर्देशक राजमोहन ने मंत्री पद की शपथ ली। वह टीवीके के प्रचार सचिव थे। उन्होंने एग्मोर विधानसभा सीट से चुनाव जीता।

पी वेंकटरमणन टीवीके के कोषाध्यक्ष पी वेंकटरमणन ने मंत्री पद का कार्यभार संभाला। वह पेशे से वकील हैं और उन्होंने मायलापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। उन्हें TVK के 'ब्राह्मण चेहरे' के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 2024 में, टीवीके के पहले राज्य-स्तरीय सम्मेलन के दौरान, उन्होंने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई थी।