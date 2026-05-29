दिल्ली दौरा कर लौट गए तमिलनाडु CM विजय, राहुल-सोनिया से नहीं की मुलाकात; वापस आएंगे?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ प्रस्तावित बैठक टल गई। जानिए क्या रही वजह और किन मुद्दों पर हुई चर्चा।
तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (थलापति विजय) अपना दो दिवसीय पहला आधिकारिक दिल्ली दौरा पूरा कर चेन्नई लौट चुके हैं। इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई।
क्यों टली कांग्रेस नेताओं से मुलाकात?
कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक ने बैठक टलने को लेकर उठ रही अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की व्यस्तता के कारण मुलाकात आगे बढ़ाई गई है। उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय ने इस बार के दिल्ली दौरे को पूरी तरह आधिकारिक कार्यक्रमों तक सीमित रखा और राजनीतिक बैठकों से दूरी बनाए रखी।
तिलक ने कहा कि विजय 11 जून को फिर दिल्ली आ सकते हैं और उस दौरान राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी से मुलाकात होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस समय संगठनात्मक बैठकों और राज्यसभा सीटों से जुड़े मामलों में व्यस्त थे।
कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि टीवीके (TVK) और कांग्रेस के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। गौरतलब है कि हाल ही में 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के समर्थन से ही विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल किया था।
प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाए तमिलनाडु के मुद्दे
दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में तमिलनाडु से जुड़े कई संवेदनशील और अहम विषयों पर चर्चा की। इनमें:
- मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा
- मछुआरों की गिरफ्तारी से जुड़ी चिंताएं
- तमिल थाई वाझ्थु विवाद
- मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े विषय
मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों को राज्य की भावनाओं और हितों से जुड़ा बताते हुए केंद्र से सकारात्मक हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई।
निर्मला सीतारमण को सौंपा ज्ञापन
मुख्यमंत्री विजय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर फंड उपलब्ध कराने की मांग रखी।
ज्ञापन में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया, उनमें शामिल हैं:
- बंदरगाह परियोजनाएं
- राष्ट्रीय राजमार्ग
- रेलवे परियोजनाएं
- औद्योगिक कॉरिडोर
राज्य सरकार का कहना है कि ये परियोजनाएं तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
11 जून पर टिकी राजनीतिक नजरें
दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात नहीं होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों की नजरें 11 जून पर हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगले दौरे में विजय और पार्टी नेतृत्व के बीच मुलाकात हो सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री अपना आधिकारिक दौरा पूरा कर चेन्नई लौट चुके हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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