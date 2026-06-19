तमिलनाडु की विजय सरकार के खिलाफ हो CBI जांच, लगे राष्ट्रपति शासन; सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
विजय सरकार के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें आरोप लगाया गया था कि विश्वास मत हासिल करने के लिए टीवीके सरकार ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की। मामले की सीबीआई जांच और तब तक राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में शु्क्रवार को उस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें तमिलनाडु की विजय सरकार के खिलाफ विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए गए थे। मदुरै के रहने वाले केके रमेश ने अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद टीवीके ने सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की। इसलिए पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए और जब तक फैसला न आ जाए, तब तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस पिटीशन को अस्पष्ट बताते हुए सुनने से इनकार कर दिया।
पिटीशन में राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों द्वारा रिश्वत या दबाव जैसे भ्रष्ट तरीकों से किए जा रहे कथित राजनीतिक दलबदल पर कोर्ट के दखल की मांग की गई थी। पिटीशनर के वकील, एडवोकेट जेआर सुकिन की बात सुनने के बाद, कोर्ट ने अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा, "यह रिट पिटीशन बिना किसी सबूत के, बेमतलब और मामूली आरोपों पर आधारित है। हमें इस पिटीशन पर विचार करने का कोई आधार नहीं दिखता।"
इससे पहले मंगलवार को, मद्रास हाई कोर्ट ने एक पीआईएल खारिज कर दी, जिसमें टीवीके के पदाधिकारियों द्वारा कथित हॉर्स-ट्रेडिंग की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इसके कारण कथित तौर पर AIADMK के चार विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे। चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि चार विधायकों के इस्तीफे के पीछे कोई गड़बड़ी या भ्रष्ट कामों का इशारा देने वाले किसी सबूत के बिना इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने माना कि याचिका सिर्फ शक पर आधारित थी और इसमें अपने एक्स्ट्रा ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी फैक्ट्स का अभाव था। कोर्ट ने कहा, "शुरुआत में हमें यह देखना होगा कि रिट याचिका की पूरी नींव अंदाजों, शक और बुनियादी फैक्ट्स की पूरी तरह से गैर-मौजूदगी पर टिकी है।" बेंच ने दोहराया कि सीबीआई जांच का निर्देश सिर्फ खास मामलों में ही दिया जा सकता है, जिनके सपोर्ट में सबूत हों। इसने कहा, "सीबीआई द्वारा जांच का निर्देश देने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल कम, सावधानी से और सिर्फ खास हालात में किया जाना चाहिए, जहां सबूतों से साफ तौर पर कॉग्निजेबल अपराध का मामला पहली नजर में साबित हो।"
भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए, कोर्ट ने पाया कि याचिका में किसी भी कथित लालच या गैर-कानूनी लेन-देन का कोई ब्योरा नहीं था। कोर्ट ने कहा, "इस मामले में, याचिका खुद करप्शन के अंदाजे पर आधारित है, जिसमें लेन-देन या ऐसी जानकारी के सोर्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है और इसलिए, हमारा पक्का मानना है कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फिशिंग एक्सपीडिशन का एक क्लासिक उदाहरण है।" कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पॉलिटिकल दलबदल अपने आप में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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