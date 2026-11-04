तमिलनाडु में टॉपर पर CM विजय ने लुटाया प्यार, सोने का हार देकर किया सम्मानित
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा को सोने का हार दिया। यह कार्यक्रम 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को छात्रों से कहा कि वे भ्रष्टाचार और नशे से दूर रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें और जिंदगी में सफलता हासिल करें। मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को सम्मानित करने वाले एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का एक मकसद छात्रों की भलाई भी है। विजय ने छात्रों को अपनी अलग पहचान बनाने और रास्ते में आने वाली मुश्किलों से न डरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट डालता है, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता पहले से तय हो चुकी है।
छात्रा को सोने का हार दिया
इससे पहले मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को चेन्नई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को सोने का हार प्रदान किया। यह कार्यक्रम 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसे टीवीके एजुकेशनल अवॉर्ड्स का पहला चरण कहा जा रहा है। तिरुवन्नामलाई जिले की 12वीं कक्षा की छात्रा मोनिका ने इस साल 600 में से 566 अंक प्राप्त किए थे। उन्हें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला। मुख्यमंत्री विजय ने स्वयं उन्हें सोने का हार पहनाया।
इसी कार्यक्रम में कुड्डालोर जिले की 10वीं कक्षा की छात्रा श्रीनिथि को भी सम्मानित किया गया। श्रीनिथि ने 500 में से 494 अंक हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि नए चुने गए मुख्यमंत्री से पहचान मिलना उनके और उनके स्कूल दोनों के लिए गर्व की बात है। श्रीनिथि ने अपने परिवार और शिक्षकों का शुक्रिया अदा किया। टीवीके एजुकेशनल अवॉर्ड्स के पहले चरण में मुख्यमंत्री विजय ने स्वयं होनहार छात्रों को प्रमाण पत्र और वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टॉपर्स और अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया।
सीएम ने क्या कहा?
छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि वे राजनीति में इसलिए आए हैं ताकि छात्रों की भलाई के लिए काम कर सकें। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाएं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और नशे से दूर रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करें। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि मैं यहां राजनीति की बात करने, वोट मांगने या पार्टी के बारे में बोलने नहीं आया हूं। अभी आपको पार्टी राजनीति की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, बड़ी सफलता हासिल कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव लाइये। उसके बाद तुम समाज और हमारे तमिलनाडु के बारे में आप सोच सकते हैं।
राजनीति में क्यों आए?
सिनेमा से राजनीति में आने के अपने फैसले के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने छात्रों की भलाई को ध्यान में रखकर राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि उनके माता-पिता, समाज और पूरा राज्य उन पर भरोसा कर रहा है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को अपनी पहचान बनाने और मुश्किलों से न घबराने की सलाह भी दी। विजय ने कहा कि अगर लोग आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, तो इसका मतलब है कि सफलता पहले ही पक्की हो चुकी है। उन्होंने बुरी आदतों से बचने और भ्रष्टाचार व नशे से दूर रहने की अपील की।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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