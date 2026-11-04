तमिलनाडु में टॉपर पर CM विजय ने लुटाया प्यार, सोने का हार देकर किया सम्मानित

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा को सोने का हार दिया। यह कार्यक्रम 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को छात्रों से कहा कि वे भ्रष्टाचार और नशे से दूर रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें और जिंदगी में सफलता हासिल करें। मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को सम्मानित करने वाले एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का एक मकसद छात्रों की भलाई भी है। विजय ने छात्रों को अपनी अलग पहचान बनाने और रास्ते में आने वाली मुश्किलों से न डरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट डालता है, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता पहले से तय हो चुकी है।

छात्रा को सोने का हार दिया इससे पहले मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को चेन्नई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को सोने का हार प्रदान किया। यह कार्यक्रम 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसे टीवीके एजुकेशनल अवॉर्ड्स का पहला चरण कहा जा रहा है। तिरुवन्नामलाई जिले की 12वीं कक्षा की छात्रा मोनिका ने इस साल 600 में से 566 अंक प्राप्त किए थे। उन्हें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला। मुख्यमंत्री विजय ने स्वयं उन्हें सोने का हार पहनाया।

इसी कार्यक्रम में कुड्डालोर जिले की 10वीं कक्षा की छात्रा श्रीनिथि को भी सम्मानित किया गया। श्रीनिथि ने 500 में से 494 अंक हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि नए चुने गए मुख्यमंत्री से पहचान मिलना उनके और उनके स्कूल दोनों के लिए गर्व की बात है। श्रीनिथि ने अपने परिवार और शिक्षकों का शुक्रिया अदा किया। टीवीके एजुकेशनल अवॉर्ड्स के पहले चरण में मुख्यमंत्री विजय ने स्वयं होनहार छात्रों को प्रमाण पत्र और वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टॉपर्स और अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया।

सीएम ने क्या कहा? छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि वे राजनीति में इसलिए आए हैं ताकि छात्रों की भलाई के लिए काम कर सकें। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाएं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और नशे से दूर रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करें। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि मैं यहां राजनीति की बात करने, वोट मांगने या पार्टी के बारे में बोलने नहीं आया हूं। अभी आपको पार्टी राजनीति की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, बड़ी सफलता हासिल कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव लाइये। उसके बाद तुम समाज और हमारे तमिलनाडु के बारे में आप सोच सकते हैं।