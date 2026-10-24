अचानक थलपति विजय की तारीफ करने लगी मोदी सरकार, CM का खास फैसला बना वजह
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। इसे एक चौंकाने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने विजय की यह तारीफ उनके उस फैसले के लिए की है,
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की केंद्र सरकार ने तारीफ की है। इसे एक चौंकाने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने विजय की यह तारीफ उनके उस फैसले के लिए की है, जिसके तहत उन्होंने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट कम किया है। क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम के बीच इस फैसले ने एयरलाइंस कंपनियों को राहत दी है। तमिलनाडु ने चेन्नई में दर को 29 फीसदी से घटाकर 16 फीसदी कर दिया। वहीं, प्रदेश के अन्य सभी हवाई अड्डों पर इसे 1 फीसदी कर दिया। इसी बात को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विजय की तारीफ की है।
केंद्रीय मंत्री ने की तारीफ
केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट कम करने के लिए तमिल नाडु सरकार के निर्णय की सराहना करते हैं। यह एविएशन सेक्टर के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। इस पहल के लिए धन्यवाद, मुख्यमंत्री विजय। नायडू ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच इस तरह का समन्वय हवाई यात्रा को अधिक सस्ती बनाने में महत्वपूर्ण है। असल में यह सब एक एयरलाइन की ऑपरेशन कॉस्ट से जुड़ा मामला है। ईंधन का हिस्सा आमतौर पर ऑपरेशन कॉस्ट की लगभग 30-40 फीसदी होता है। अब यह करीब 55-60 फीसदी तक बढ़ गया है। अमेरिका-ईरान युद्ध फरवरी में शुरू होने के बाद से जेट ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा
शुक्रवार को फैसले की घोषणा करते हुए, तमिलनाडु की उद्योग मंत्री विरुधई मगल कीर्तना ने कहा कि यह कदम हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने ट्वीट किया कि कमी हुई संचालन लागत एयरलाइंस को नए रूट लांच करने, उड़ानों की संख्या बढ़ाने और चेन्नई से बाहर अपने ऑपरेशन का विस्तार करने को बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा एविएशन इकोसिस्टम बना रहे हैं जो अधिक क्षेत्रों को जोड़ता है, आर्थिक संभावनाओं को खोलता है और तमिलनाडु के अगले विकास चरण को गति देता है।
क्यों बढ़ रहा उड़ान का खर्च
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर की एयरलाइंस, तेल की कीमतों के बढ़ने और हवाई क्षेत्र बंद होने का दोहरा दबाव झेल रही हैं। इसके चलते उनके लिए लगातार उड़ान भरना आसान नहीं रह गया है। वहीं, भारत में यह और मुश्किल हो रहा है। वजह, रुपए में लगातार गिरावट और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने के चलते पश्चिमी देशों की तरफ जाने वाली उड़ान में फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा है। वहीं, लीज रेंटल और मेंटेनेंस का खर्च भी डॉलर में ही होता है।
त्योहारी सीजन में इंडियन एयरलाइंस फ़ेडरेशन ने एक बयान में सरकार को चेतावनी भी दी है। इसमें उन्होंने कहा कि वे उन रास्तों पर उड़ानें कम करने के लिए मजबूर होंगे, जिन पर ज्यादा लागत आ रही है। वजह, ईंधन की कीमतें एक दशक में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। ईंधन की कीमतों में कटौती एयरलाइंस की लागत कम करेगी। यह हवाई किराए को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, खासकर उन रूट्स पर जहां टैक्स की बचत ज्यादा है। इन सबके बीच विजय सरकार द्वारा जेट ईंधन पर टैक्स की कटौती काफी अहम है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।