चेन्नई की कुर्सी, फ्लोर टेस्ट की बारी; विजय ने की पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर की पूरी तैयारी!

विधानसभा में टीवीके के पास 107 सीटें हैं (तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से विजय के इस्तीफे के बाद), और उसे कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल तथा वामपंथी दलों के 13 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। दरअसल, खुद विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें एक सीट को छोड़ना पड़ा।

तमिलनाडु चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हैं। बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें सीएम की पार्टी TVK यानी तमिलागा वेत्री कझगम के अगुवाई वाले गठबंधन को बहुमत साबित करना होगा। हालांकि, मौजूदा आंकड़े बता रहे हैं कि विजय को कांग्रेस समेत अन्य दलों का साथ मिलने के बाद पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल है। इधर, AIADMK का एक गुट भी उनका साथ दे सकता है।

क्या कहते हैं आंकड़े फ्लोर टेस्ट में टीवीके सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। वीसीके,आईयूएमएल और वामपंथी दलों ने टीवीके को अपना समर्थन दिया है, और ये सभी दल डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी डीएमके की पूर्व सहयोगी रही है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में इस पार्टी के पांच विधायक हैं।

विधानसभा में टीवीके के पास 107 सीटें हैं (तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से विजय के इस्तीफे के बाद), और उसे कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल तथा वामपंथी दलों के 13 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। दरअसल, खुद विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें एक सीट को छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही टीवीके को 11 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ी थी।

एक विधायक को कोर्ट से झटका मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति पर तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत समेत किसी भी मतदान में हिस्सा लेने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, इसके बाद भी सीएम विजय के पास पर्याप्त संख्या में समर्थन है।

जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की अवकाशकालीन पीठ ने द्रमुक उम्मीदवार के आर पेरियाकरुप्पन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया। पेरियाकरुप्पन 23 अप्रैल को हुए चुनाव में तिरुपत्तुर सीट पर सेतुपति से एक वोट से हार गए थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रीनिवास सेतुपति किसी अविश्वास प्रस्ताव पर भी मतदान नहीं कर सकेंगे।

चुनाव में श्रीनिवास सेतुपति को 83,365 वोट मिले थे, जबकि पूर्व मंत्री पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट प्राप्त हुए। इसके बाद सेतुपति को एक वोट के अंतर से विजयी घोषित किया गया था।

AIADMK के बागी देंगे टीवीके को समर्थन तमिलनाडु में विपक्षी दल अन्नाद्रमुक में मंगलवार को विभाजन के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए, जब पार्टी प्रमुख एडप्पाडी के पलानीस्वामी के खिलाफ विधायकों के एक बड़े समूह ने बगावत कर दी। साथ ही उनपर DMK के साथ पर्दे के पीछे से गठबंधन की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही इस गुट ने अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को अपना खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी है।