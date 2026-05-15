Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर भड़के तमिलनाडु CM विजय, बोले- यह बिल्कुल मंजूर नहीं

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
share

विजय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह बढ़ोतरी पांच राज्यों के चुनावों के बाद की गई है।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर भड़के तमिलनाडु CM विजय, बोले- यह बिल्कुल मंजूर नहीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। दावा किया कि इस बदलाव से समाज के विभिन्न वर्गों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तेल मार्केटिंग कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के रुझानों के हिसाब से कीमतें कम नहीं करतीं और मुनाफा खुद रख लेती हैं।

विजय ने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बढ़ोतरी पांच राज्यों के चुनावों (चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश) के बाद की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इसका नतीजा आखिरकार रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में निकलेगा और इससे गरीबों की खरीदने की ताकत पर भी असर पड़ेगा।

कीमतों में बदलाव के चेन इफेक्ट का जिक्र करते हुए, जैसे कि छोटी यूनिट्स के लिए इनपुट लागत में बढ़ोतरी, उन्होंने कहा कि इससे बाजार और एक्सपोर्ट में मंदी आ सकती है। विजय ने आगे कहा, "इसलिए, मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस ले, क्योंकि इसका असर गरीब, मध्यम-वर्ग के लोगों और SMEs पर पड़ेगा।" 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस घटना ने होर्मुज से होने वाले एनर्जी के प्रवाह को बाधित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:विजय के CM बनते ही चुनाव में फर्जीवाड़े का खुलासा, विदेशी नागरिकों ने डाला वोट?

समूचे विपक्ष ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का विरोध किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को कहा कि गलती मोदी सरकार करेगी और कीमत जनता चुकाएगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि तीन रुपये का झटका आ चुका, बाकी वसूली क़िस्तों में की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में तीन तीन रुपये की वृद्धि की। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

ये भी पढ़ें:ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही किल्लत बढ़ने की आशंका में पेट्रोल पंप पर लगी भीड़
ये भी पढ़ें:सनातन का सम्मान करें विजय, उदयनिधि के खिलाफ लें सख्त ऐक्शन: VHP
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Petrol Diesel Rate Vijay
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।