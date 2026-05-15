पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर भड़के तमिलनाडु CM विजय, बोले- यह बिल्कुल मंजूर नहीं
विजय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह बढ़ोतरी पांच राज्यों के चुनावों के बाद की गई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। दावा किया कि इस बदलाव से समाज के विभिन्न वर्गों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तेल मार्केटिंग कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के रुझानों के हिसाब से कीमतें कम नहीं करतीं और मुनाफा खुद रख लेती हैं।
विजय ने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि यह बढ़ोतरी पांच राज्यों के चुनावों (चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश) के बाद की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इसका नतीजा आखिरकार रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में निकलेगा और इससे गरीबों की खरीदने की ताकत पर भी असर पड़ेगा।
कीमतों में बदलाव के चेन इफेक्ट का जिक्र करते हुए, जैसे कि छोटी यूनिट्स के लिए इनपुट लागत में बढ़ोतरी, उन्होंने कहा कि इससे बाजार और एक्सपोर्ट में मंदी आ सकती है। विजय ने आगे कहा, "इसलिए, मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस ले, क्योंकि इसका असर गरीब, मध्यम-वर्ग के लोगों और SMEs पर पड़ेगा।" 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस घटना ने होर्मुज से होने वाले एनर्जी के प्रवाह को बाधित कर दिया है।
समूचे विपक्ष ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का विरोध किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को कहा कि गलती मोदी सरकार करेगी और कीमत जनता चुकाएगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि तीन रुपये का झटका आ चुका, बाकी वसूली क़िस्तों में की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि ईंधन संकट के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में नेतृत्व का संकट तथा दूरदर्शी सोच का अभाव है। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में तीन तीन रुपये की वृद्धि की। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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