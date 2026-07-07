करूर भगदड़ पर घेर रहे थे विरोधी, तभी CM थलपति विजय ने चल दिया मास्टरस्ट्रोक; नया दांव क्या?
मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय पहली बार करूर जा रहे हैं। वह शुक्रवार यानी 10 जुलाई को वहां पहुंचकर पिछले साल भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटेंगे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को उनके विरोधी करूर भगदड़ केस से लेकर चुनावी जालसाजी के आरोपों में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने विरोधियों का मुंह हमेशा के लिए बंद कराने को एक मास्टरस्ट्रोक चला है। दरअसल, मुख्यमंत्री विजय ने फैसला किया है कि करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार (10 जुलाई) को टेक्सटाइल टाउन (कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर शहर) करूर का दौरा करेंगे, जहां वह भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों में से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
थलपति विजय के इस कदम से पहले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विपक्षी पार्टी डीएमके को शीर्ष अदालत ने झटका दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय की करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों से प्रस्तावित मुलाकात पर सवाल उठाने के लिए DMK को फटकार लगाई और राज्य के मंत्रियों पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाने वाली उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत कार्यपालिका के प्रमुख (मुख्यमंत्री) की यात्रा पर कैसे कोई नियम बना सकती है।
याचिका में क्या मांग की गई थी?
DMK की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार पेश हुए। पीठ ने उनसे पूछा कि भगदड़ पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करना गवाहों को प्रभावित करना कैसे हुआ। पीठ ने कुमार से कहा कि DMK चाहे तो अपनी याचिका वापस लेकर कानून के तहत किसी अन्य उपाय पर विचार कर सकता है, या अदालत इसे खारिज कर देगी। इसके बाद कुमार ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। याचिका में राज्य के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कझगम ( टीवीके) के संस्थापक जोसेफ विजय और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को करूर भगदड़ की घटना के बारे में बोलने से रोकने की मांग की गई थी।
CBI कर रही भगदड़ मामले की जांच
बता दें कि पिछले साल 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस घटना से गहरे सदमे में आये विजय को अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चेन्नई लौटना पड़ा था। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये देने के अलावा उन्हें मल्लापुरम के पास एक प्राइवेट रिसॉर्ट में बुलाया था और व्यक्तिगत रूप से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। एजेंसी ने पूछताछ के लिए विजय को कई बार दिल्ली बुलाया है।
विजय के खिलाफ एक हुई DMK, BJP और AIADMK
विपक्षी पार्टियां डीएमके , भारतीय जनता पार्टी और अन्नाद्रमुक इस भयानक त्रासदी के लिए विजय को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, वहीं टीवीके लगातार उस समय सत्ता में रही डीएमके की साजिश का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय के पहली बार करूर जाने की योजना और टीवीके के वरिष्ठ नेता एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री मंत्री आधव अर्जुन द्वारा द्रमुक पर साजिश का आरोप दोहराने के बाद द्रमुक ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। द्रमुक ने यह कहते हुए विजय और उनके मंत्री सहयोगियों को पीड़ित परिवारों से मिलने से रोकने की मांग की थी कि इससे चल रहे मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है लेकिन न्यायालय ने राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए अदालत का इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर DMK की कड़ी आलोचना की।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।