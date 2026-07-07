करूर भगदड़ पर घेर रहे थे विरोधी, तभी CM थलपति विजय ने चल दिया मास्टरस्ट्रोक; नया दांव क्या?

मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय पहली बार करूर जा रहे हैं। वह शुक्रवार यानी 10 जुलाई को वहां पहुंचकर पिछले साल भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटेंगे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को उनके विरोधी करूर भगदड़ केस से लेकर चुनावी जालसाजी के आरोपों में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने विरोधियों का मुंह हमेशा के लिए बंद कराने को एक मास्टरस्ट्रोक चला है। दरअसल, मुख्यमंत्री विजय ने फैसला किया है कि करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार (10 जुलाई) को टेक्सटाइल टाउन (कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर शहर) करूर का दौरा करेंगे, जहां वह भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों में से एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

थलपति विजय के इस कदम से पहले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विपक्षी पार्टी डीएमके को शीर्ष अदालत ने झटका दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय की करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों से प्रस्तावित मुलाकात पर सवाल उठाने के लिए DMK को फटकार लगाई और राज्य के मंत्रियों पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाने वाली उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत कार्यपालिका के प्रमुख (मुख्यमंत्री) की यात्रा पर कैसे कोई नियम बना सकती है।

याचिका में क्या मांग की गई थी? DMK की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार पेश हुए। पीठ ने उनसे पूछा कि भगदड़ पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करना गवाहों को प्रभावित करना कैसे हुआ। पीठ ने कुमार से कहा कि DMK चाहे तो अपनी याचिका वापस लेकर कानून के तहत किसी अन्य उपाय पर विचार कर सकता है, या अदालत इसे खारिज कर देगी। इसके बाद कुमार ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। याचिका में राज्य के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कझगम ( टीवीके) के संस्थापक जोसेफ विजय और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों को करूर भगदड़ की घटना के बारे में बोलने से रोकने की मांग की गई थी।

CBI कर रही भगदड़ मामले की जांच बता दें कि पिछले साल 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस घटना से गहरे सदमे में आये विजय को अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चेन्नई लौटना पड़ा था। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये देने के अलावा उन्हें मल्लापुरम के पास एक प्राइवेट रिसॉर्ट में बुलाया था और व्यक्तिगत रूप से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। एजेंसी ने पूछताछ के लिए विजय को कई बार दिल्ली बुलाया है।