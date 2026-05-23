‘तम‍िल-पहचान’ की राजनीत‍ि का बिंब खड़ा कर रहे हैं तम‍िलनाडु के CM, जोसेफ व‍िजय ने TVK पार्टी बनाने के समय ही दे द‍िया था सिग्‍नल

व‍िजय जब जीते, नॉर्थ इंडिया उन्‍हें सीधे एमजीआर और जयलल‍िता से कनेक्‍ट करने लगा। ये अलग बात है क‍ि यहां शायद ही क‍िसी ने उनकी फ‍िल्‍में देखी हों। मीडिया ने इतना छापा है, इतना द‍िखाया है कि एमजीआर और जयलल‍िता स‍िने-पॉल‍िटिक्‍स के आइकॉन बन गए हैं। व‍िजय थलापत‍ि को नॉर्थ इंडिया का यूथ कहीं ज्‍यादा जानता है, उनकी फ‍िल्‍में, उनके क्लिप्‍स देखता है। तम‍िलनाडु के बाहर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। र‍िजल्‍ट से पहले जब कैंपेन के वीडियो-क्‍ल‍िप्‍स आते और चुनावी भीड़ में व‍िजय थलापत‍ि का राजनीत‍िक स्‍टारडम द‍िखता, तो बात होती क‍ि क्‍या हम रजनीकांत और कमल हसन का वर्जन देख रहे हैं, या फ‍िर वे पवन कल्‍याण जैसा सक्‍सेस अचीव करेंगे। पर व‍िजय तो आंध्र के पवन कल्‍याण से बहुत आगे न‍िकल गए और बहुत तेजी से। पवन कल्‍याण को र‍िजल्‍ट तब म‍िला जब 10 साल से ज्‍यादा समय उन्‍होंने राजनीत‍ि को द‍िए। 2014 और 2019 में बुरी तरह हारे। 2024 में BJP से गठबंधन कर उन्‍होंने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। मगर व‍िजय थलापत‍ि तो आते ही छा गए। फरवरी 2024 में पार्टी बनाई, दो साल बाद सरकार बना ली। वह भी अकेले चुनाव लड़कर। मगर फ‍िल्‍मी ‘सरकार’ से असल सरकार के रोल में आते ही उनके कैरेक्‍टर में पाॅल‍िटिक्‍स द‍िखने लगी है। फ‍िल्‍म सरकार 2018 में आई थी और तब से कयास जोर पकड़ने लगा था क‍ि व‍िजय पॉल‍िटिक्‍स में एंट्री ले सकते हैं।

प्रभाकरण को श्रद्धांजल‍ि देने के पीछे की कहानी एक कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्‍या प्रभाकरण को श्रद्धांजल‍ि देकर तम‍िलनाडु के मुख्‍यमंत्री ने कुछ ऐसा ही क‍िया है? अभी वह तारीख गुजरी है जब उन्‍हें कांग्रेस और ‘तम‍िल राष्‍ट्रवाद’ में से एक को चुनना था और उन्‍होंने दूसरे व‍िकल्‍प को चुना। 18 मई को वे केरल में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में शाम‍िल होने से बचते हैं और उसी द‍िन प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देते हैं।

उन्‍होंने सोशल मीडिया X पर तमिल में ल‍िखा क‍ि हम मुल्लिवइक्कल को हमेशा याद रखेंगे। समुद्र पार अपने तमिल भाई-बहनों के अधिकारों के ल‍िए हमेशा एकजुट खड़े रहेंगे! व‍िजय के इस पोस्‍ट का बचाव करने वाले कहते हैं क‍ि उन्‍होंने प्रभाकरण का नाम नहीं ल‍िया, प्रभाकरण को श्रद्धांजल‍ि नहीं दी। श्रीलंका के सैन‍िकों ने ल‍िट्टे के ख‍िलाफ ऑपरेशन में उस द्वीप पर रहने वाले हजारों तम‍िलों को मार डाला, व‍िजय ने उन तमिलों को श्रद्धांजल‍ि दी है। यह बात सही है, पर यह भी सही है क‍ि 2009 के मई में मुल्लिवइक्कल में ल‍िट्टे के ख‍िलाफ ऑपरेशन महीने भर से चल रहा था और 18 मई वह तारीख थी, ज‍िस द‍िन सुबह प्रभाकरण मारा जाता है। शाम तक तम‍िल सेना कंफर्म कर देती है। अगले दिन श्रीलंका इस ऑपरेशन को खत्‍म करने के साथ ही स‍िव‍िल वॉर के बंद होने का एलान कर देता है। साफ है, मैसेज में कोई कनफ्यूजन नहीं है। दरअसल व‍िजय ने पॉपुलर‍िटी बनाने और सूक्ष्‍मता से बच न‍िकलने की बारीकी द‍िखाई है। राजनीत‍ि में वोटरों के दो वर्गों को संतुष्‍ट करने की कूटनीत‍ि है।

खैर, जोसेफ व‍िजय आख‍िर क्‍या मैसेज देना चाह रहे हैंं? ऐसा मानना ज्‍यादती हो जाएगी क‍ि वह आतंकवादी की पूजा करने या राजीव गांधी के हत्‍यारे को फॉलो करने का संदेश दे रहे हैं। ह‍िन्‍दुस्‍तान समाचार पत्र के प्रधान संपादक शश‍ि शेखर कहते हैं, “व‍िजय थलापत‍ि अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए, उन्‍हें जोड़े रखने के लिए प्रतीकवाद का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी अभी भी प्रभाकरण से सहानुभूति है। दुर्भाग्य से देश के अन्य हिस्सों में भी, चाहे वह कश्मीर हो या पंजाब, कुछ ऐसे लोगों को शहीद माना जाता है जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया था। इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा मानने वाले लोग देशभक्त नहीं हैं या देश विरोधी हैं। यह उनके अपने व‍िचार हैं। ऐसी विचारधारा भले ही देश के लिए अच्छी ना हो, लेकिन ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। प्रतीकवाद के तौर पर इसका इस्तेमाल पहले डीएमके ने भी किया था और यह इस्तेमाल होते रहे हैं। ऐसा नहीं है क‍ि यह पहली बार हो रहा है। उन्होंने उसी पुराने टेंपलेट को नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश की है। वह चाहते तो इससे बच सकते थे।”

क्‍या 'तम‍िलों की राजनीत‍ि' का बिंब खड़ा कर रहे व‍िजय? साफ है क‍ि व‍िजय तमिलों को कनेक्‍ट करने के ल‍िए ऐसा कर रहे हैं। तम‍िलों का नेता बनने के ल‍िए। ऐसा लग रहा है क‍ि व‍िजय 'तम‍िलनाडु में राजनीत‍ि' करते हुए 'तम‍िल-पहचान की राजनीत‍ि' का बिंब खड़ा कर रहे हैं। इसका स‍िग्‍नल उन्‍होंने चुनावों से पहले दे द‍िया था। क्‍योंक‍ि व‍िजय जब पार्टी बनाते हैं, नाम रखते हैं ‘तमिलागा वेत्री कड़गम”। द्रव‍िड़ नहीं, तम‍िल। तम‍िल लोगों का यून‍ियन। तम‍िलनाडु में जो पुरानी क्षेत्रीय पार्टियां हैं- DMK, AIADMK, वह खुद को द्रव‍िड़ों की पार्टियां कहती हैं। यहां एक क्लियर श‍िफ्ट द‍िख रहा है। द्रव‍िड़ों की राजनीत‍ि से तम‍िलों की राजनीत‍ि पर श‍िफ्ट करना।

द्रव‍िड़ राजनीत‍ि में पूरे दक्षिण भारत की राजनीत‍ि समाह‍ित हो जाती है, ज‍िसमें तम‍िल के साथ तेलुगु, कन्‍नड़, मलयाली भी आ जाते हैं। दक्‍कन के साउथ में होने के बावजूद महाराष्‍ट्र को द्रव‍िड़ क्षेत्र में नहीं ग‍िना जाता। राष्‍ट्रगान में भी मराठा और द्रव‍िड़ अलग आते हैं। रबींद्रनाथ ठाकुर जब भारत का वर्णन करते हैं, तो ल‍िखते हैं, “पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग।” जब हम दक्षिण भारत का प्राचीन इत‍िहास पढ़ते हैं- चोल, पांडय, चेर को पढ़ते हैं; जो आज तम‍िलनाडु और केरल हैं।

यानी बात अगर द्रव‍िड़ भारत की हो रही है, तो साउथ इंडिया की ज्‍योग्राफी की हो रही है, द्रव‍िड़ भाषा समूह की हो रही है। ज‍िसमें आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तम‍िलनाडु, केरल सब हैं। मगर तम‍िल मतलब तम‍िल। द्रव‍िड़ राज्‍य का चीफ अब ‘तमिलागा वेत्री’ को लीड कर रहा है, ‘तमिलों का व‍िजय’ की घोषणा कर रहा है। क्‍या यह द्रव‍िड़ राजनीत‍ि का चोला उतारकर स‍िर्फ तम‍िलों का थलापत‍ि बनने का संकेत है? ऐसा मानना सतही हो जाएगा।

द्रव‍िड़ राजनीत‍ि को ही फॉलो कर रहे तम‍िल पहचान की राजनीत‍ि एक बात है, मगर एजेंडा और ऑब्‍जेक्टिव्‍स को देखें तो व‍िजय द्रव‍िड़ राजनीत‍ि को ही फॉलो कर रहे हैं, ज‍िसके आइकॉन हैं पेरियार। वर्णवाद-मनुस्मृति का विरोध और सबका आत्‍म सम्‍मान वहां स‍िर्फ नीत‍ि नहीं, आंदोलन है, ज‍िसे पेर‍ियार ने जन-जन तक पहुंचाया था। शश‍ि शेखर कहते हैं, “पेरियार ने जो आंदोलन चलाया था, वो एक सुधारवादी आंदोलन था, जो हिंदू धर्म की तमाम रीति नीतियों पर चोट करता था। जाति प्रथा पर भी चोट करता था।” पेर‍ियार के प्रभाव में जब वहां की सरकारों ने सोशल र‍िफॉर्म्‍स क‍िए तो उसके अच्‍छे असर भी हुए और कुछ ऐसे भी ज‍िनसे बचा जा सकता था। शश‍ि शेखर ने एक रोचक और अनछुए पहलू को उभारा। उन्‍होंने बताया क‍ि कैसे 1967 में वहां स्कूलों तक में आरक्षण लागू कर दिया गया था, जो सवर्णों को श‍िक्षा पाने से दूर कर रहा था। उनमें से जो सक्षम लोग थे, वहां से निकलकर बाहर चले गए। आज उन्होंने सिलिकॉन वैली बना दी।

दक्षिण राज्‍यों के तीन और कॉमन एजेंडा हैं- द्रव‍िड़ पहचान, द्रव‍िड़ भाषा और राज्‍यों को ज्‍यादा अध‍िकार। व‍िजय इसके साथ खड़े हैं। व‍िजय के स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि राज्य दो-भाषा नीति को ही जारी रखेगा, तमिल और इंग्‍ल‍िश। उनका तर्क है क‍ि तमिल भाषा बच्चों को अपनी मातृभाषा में सोचने में मदद करती है, जबकि इंग्‍ल‍िश देश और दुनिया से जोड़ने वाली भाषा है। उन्‍होंने साफ कर द‍िया क‍ि केंद्र के दबाव में वह तम‍िलनाडु पर हिंदी नहीं थोपेंगे और और तीन-भाषा नीति लागू नहीं करेंगे।