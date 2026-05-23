असल सरकार के रोल में आते ही विजय करने लगे राजनीति, लिट्टे को याद करना हो सकता है खतरनाक
‘तमिल-पहचान’ की राजनीति का बिंब खड़ा कर रहे हैं तमिलनाडु के CM, जोसेफ विजय ने TVK पार्टी बनाने के समय ही दे दिया था सिग्नल
विजय जब जीते, नॉर्थ इंडिया उन्हें सीधे एमजीआर और जयललिता से कनेक्ट करने लगा। ये अलग बात है कि यहां शायद ही किसी ने उनकी फिल्में देखी हों। मीडिया ने इतना छापा है, इतना दिखाया है कि एमजीआर और जयललिता सिने-पॉलिटिक्स के आइकॉन बन गए हैं। विजय थलापति को नॉर्थ इंडिया का यूथ कहीं ज्यादा जानता है, उनकी फिल्में, उनके क्लिप्स देखता है। तमिलनाडु के बाहर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। रिजल्ट से पहले जब कैंपेन के वीडियो-क्लिप्स आते और चुनावी भीड़ में विजय थलापति का राजनीतिक स्टारडम दिखता, तो बात होती कि क्या हम रजनीकांत और कमल हसन का वर्जन देख रहे हैं, या फिर वे पवन कल्याण जैसा सक्सेस अचीव करेंगे। पर विजय तो आंध्र के पवन कल्याण से बहुत आगे निकल गए और बहुत तेजी से। पवन कल्याण को रिजल्ट तब मिला जब 10 साल से ज्यादा समय उन्होंने राजनीति को दिए। 2014 और 2019 में बुरी तरह हारे। 2024 में BJP से गठबंधन कर उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। मगर विजय थलापति तो आते ही छा गए। फरवरी 2024 में पार्टी बनाई, दो साल बाद सरकार बना ली। वह भी अकेले चुनाव लड़कर। मगर फिल्मी ‘सरकार’ से असल सरकार के रोल में आते ही उनके कैरेक्टर में पाॅलिटिक्स दिखने लगी है। फिल्म सरकार 2018 में आई थी और तब से कयास जोर पकड़ने लगा था कि विजय पॉलिटिक्स में एंट्री ले सकते हैं।
प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देने के पीछे की कहानी
एक कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्या प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा ही किया है? अभी वह तारीख गुजरी है जब उन्हें कांग्रेस और ‘तमिल राष्ट्रवाद’ में से एक को चुनना था और उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। 18 मई को वे केरल में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने से बचते हैं और उसी दिन प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देते हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया X पर तमिल में लिखा कि हम मुल्लिवइक्कल को हमेशा याद रखेंगे। समुद्र पार अपने तमिल भाई-बहनों के अधिकारों के लिए हमेशा एकजुट खड़े रहेंगे! विजय के इस पोस्ट का बचाव करने वाले कहते हैं कि उन्होंने प्रभाकरण का नाम नहीं लिया, प्रभाकरण को श्रद्धांजलि नहीं दी। श्रीलंका के सैनिकों ने लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन में उस द्वीप पर रहने वाले हजारों तमिलों को मार डाला, विजय ने उन तमिलों को श्रद्धांजलि दी है। यह बात सही है, पर यह भी सही है कि 2009 के मई में मुल्लिवइक्कल में लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन महीने भर से चल रहा था और 18 मई वह तारीख थी, जिस दिन सुबह प्रभाकरण मारा जाता है। शाम तक तमिल सेना कंफर्म कर देती है। अगले दिन श्रीलंका इस ऑपरेशन को खत्म करने के साथ ही सिविल वॉर के बंद होने का एलान कर देता है। साफ है, मैसेज में कोई कनफ्यूजन नहीं है। दरअसल विजय ने पॉपुलरिटी बनाने और सूक्ष्मता से बच निकलने की बारीकी दिखाई है। राजनीति में वोटरों के दो वर्गों को संतुष्ट करने की कूटनीति है।
खैर, जोसेफ विजय आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैंं? ऐसा मानना ज्यादती हो जाएगी कि वह आतंकवादी की पूजा करने या राजीव गांधी के हत्यारे को फॉलो करने का संदेश दे रहे हैं। हिन्दुस्तान समाचार पत्र के प्रधान संपादक शशि शेखर कहते हैं, “विजय थलापति अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें जोड़े रखने के लिए प्रतीकवाद का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी अभी भी प्रभाकरण से सहानुभूति है। दुर्भाग्य से देश के अन्य हिस्सों में भी, चाहे वह कश्मीर हो या पंजाब, कुछ ऐसे लोगों को शहीद माना जाता है जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया था। इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा मानने वाले लोग देशभक्त नहीं हैं या देश विरोधी हैं। यह उनके अपने विचार हैं। ऐसी विचारधारा भले ही देश के लिए अच्छी ना हो, लेकिन ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। प्रतीकवाद के तौर पर इसका इस्तेमाल पहले डीएमके ने भी किया था और यह इस्तेमाल होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। उन्होंने उसी पुराने टेंपलेट को नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश की है। वह चाहते तो इससे बच सकते थे।”
क्या 'तमिलों की राजनीति' का बिंब खड़ा कर रहे विजय?
साफ है कि विजय तमिलों को कनेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तमिलों का नेता बनने के लिए। ऐसा लग रहा है कि विजय 'तमिलनाडु में राजनीति' करते हुए 'तमिल-पहचान की राजनीति' का बिंब खड़ा कर रहे हैं। इसका सिग्नल उन्होंने चुनावों से पहले दे दिया था। क्योंकि विजय जब पार्टी बनाते हैं, नाम रखते हैं ‘तमिलागा वेत्री कड़गम”। द्रविड़ नहीं, तमिल। तमिल लोगों का यूनियन। तमिलनाडु में जो पुरानी क्षेत्रीय पार्टियां हैं- DMK, AIADMK, वह खुद को द्रविड़ों की पार्टियां कहती हैं। यहां एक क्लियर शिफ्ट दिख रहा है। द्रविड़ों की राजनीति से तमिलों की राजनीति पर शिफ्ट करना।
द्रविड़ राजनीति में पूरे दक्षिण भारत की राजनीति समाहित हो जाती है, जिसमें तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयाली भी आ जाते हैं। दक्कन के साउथ में होने के बावजूद महाराष्ट्र को द्रविड़ क्षेत्र में नहीं गिना जाता। राष्ट्रगान में भी मराठा और द्रविड़ अलग आते हैं। रबींद्रनाथ ठाकुर जब भारत का वर्णन करते हैं, तो लिखते हैं, “पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग।” जब हम दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं- चोल, पांडय, चेर को पढ़ते हैं; जो आज तमिलनाडु और केरल हैं।
यानी बात अगर द्रविड़ भारत की हो रही है, तो साउथ इंडिया की ज्योग्राफी की हो रही है, द्रविड़ भाषा समूह की हो रही है। जिसमें आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सब हैं। मगर तमिल मतलब तमिल। द्रविड़ राज्य का चीफ अब ‘तमिलागा वेत्री’ को लीड कर रहा है, ‘तमिलों का विजय’ की घोषणा कर रहा है। क्या यह द्रविड़ राजनीति का चोला उतारकर सिर्फ तमिलों का थलापति बनने का संकेत है? ऐसा मानना सतही हो जाएगा।
द्रविड़ राजनीति को ही फॉलो कर रहे
तमिल पहचान की राजनीति एक बात है, मगर एजेंडा और ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो विजय द्रविड़ राजनीति को ही फॉलो कर रहे हैं, जिसके आइकॉन हैं पेरियार। वर्णवाद-मनुस्मृति का विरोध और सबका आत्म सम्मान वहां सिर्फ नीति नहीं, आंदोलन है, जिसे पेरियार ने जन-जन तक पहुंचाया था। शशि शेखर कहते हैं, “पेरियार ने जो आंदोलन चलाया था, वो एक सुधारवादी आंदोलन था, जो हिंदू धर्म की तमाम रीति नीतियों पर चोट करता था। जाति प्रथा पर भी चोट करता था।” पेरियार के प्रभाव में जब वहां की सरकारों ने सोशल रिफॉर्म्स किए तो उसके अच्छे असर भी हुए और कुछ ऐसे भी जिनसे बचा जा सकता था। शशि शेखर ने एक रोचक और अनछुए पहलू को उभारा। उन्होंने बताया कि कैसे 1967 में वहां स्कूलों तक में आरक्षण लागू कर दिया गया था, जो सवर्णों को शिक्षा पाने से दूर कर रहा था। उनमें से जो सक्षम लोग थे, वहां से निकलकर बाहर चले गए। आज उन्होंने सिलिकॉन वैली बना दी।
दक्षिण राज्यों के तीन और कॉमन एजेंडा हैं- द्रविड़ पहचान, द्रविड़ भाषा और राज्यों को ज्यादा अधिकार। विजय इसके साथ खड़े हैं। विजय के स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि राज्य दो-भाषा नीति को ही जारी रखेगा, तमिल और इंग्लिश। उनका तर्क है कि तमिल भाषा बच्चों को अपनी मातृभाषा में सोचने में मदद करती है, जबकि इंग्लिश देश और दुनिया से जोड़ने वाली भाषा है। उन्होंने साफ कर दिया कि केंद्र के दबाव में वह तमिलनाडु पर हिंदी नहीं थोपेंगे और और तीन-भाषा नीति लागू नहीं करेंगे।
द्रविड़ आंदोलन और तमिल पहचान साथ-साथ
ऐसा दिखता है कि जोसेफ विजय ‘राजधर्म का पालन’ करने के मोर्चे पर द्रविड़ आंदोलन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और चुनावी राजनीति के लिए तमिल पहचान को। राज्य के चुनावों में क्षेत्रीय पहचान और सम्मान से वोटरों को कनेक्ट करना नया नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2002 में जब नरेंद्र मोदी को पहला चुनाव फेस करना था, उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा निकाली। आंध्र प्रदेश में 1982 में ही यह फॉर्मूला हिट हो चुका था। तब विजय की तरह फिल्मों से आए एनटी रामाराव ने पूरे राज्य में तेलुगु गौरव का अभियान चलाया था। उन्होंने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी और एक साल में ही धुआंधार जीत दर्ज की, 46 पर्सेंट वोटों और दो तिहाई सीटों के साथ।
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लेखक के बारे मेंPratima Sharma
प्रतिमा शर्मा
हिंदी समाचार पत्र हिन्दुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (न्यूज वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया) की संपादक हैं। वे मार्च 2026 से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अप्रैल 2019 से फरवरी 2026 तक नेटवर्क 18 ग्रुप की बिजनेस न्यूज वेबसाइट मनीकंट्रोल हिंदी की संपादक थीं। उन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। इस दौरान उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज आर्टिकल, फीचर और रिपोर्ताज अखबारों में छपे, न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऐप पर प्रकाशित हुए।
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अनुभव:
2005 से 2008 के बीच अमर उजाला में रहते हुए संपादन और रिपोर्टिंग की। अक्टूबर 2005 में बिहार में हुए दुबारा विधानसभा चुनाव को कवर किया। अप्रैल 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर किया। देश, दुनिया और राज्यों के न्यूज डेस्क पर समाचार लेखन और संपादन किया।
2008 से 2016 के बीच इकनॉमिक टाइम्स में रहते हुए रिपोर्टिंग की, डेस्क पर संपादन संभाला। बजट, स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट सेक्टर, रेगुलेटर्स, रिजर्व बैंक कवर किया। 2010 और 2015 का बिहार चुनाव, फरवरी 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, दिसंबर 2012 का गुजरात चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव कवर किया।
2016 से 2019 के बीच नेटवर्क 18 ग्रुप के फर्स्टपोस्ट में रहते हुए नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर किए। फरवरी-मार्च 2017 का यूपी चुनाव, दिसंबर 2017 का गुजरात चुनाव कवर किया।
2019 से 2026 फरवरी: मनीकंट्रोल हिंदी में रहते हुए बिजनेस, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज कवर किए। 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया। यूपी, बिहार और गुजरात के विधानसभा चुनाव कवर किए।
उपलब्धियां:
मनीकंट्रोल हिंदी की रीडरशिप को 1 लाख से 15 मिलियन मंथली यूनिक विजिटर्स के शीर्ष पर पहुंचाया।
सोशल मीडिया पर मनीकंट्रोल हिंदी के प्रेजेंस को जीरो से मिलियन पर पहुंचाया। इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन, फेसबुक पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़े। यूट्यूब चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के करीब पहुंचाया।
शिक्षा:
2022 में रॉयटर्स डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स, 2005 में NEW DELHI YMCA से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। दिल्ली यूनिर्सिटी से 2004 में पोस्ट ग्रेजुएशन।