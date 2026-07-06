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थलपति विजय फिर साबित हो रहे सुपरस्टार, कैसे विपक्ष को मिल सकती है एक सीख

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अभिनेता से नेता और फिर तमिलनाडु में राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने वाले विजय की रणनीति राजनैतिक पंडितों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की कार्यशैली उनके चुनावी प्रचार से काफी अलग दिखाई दे रही है।

थलपति विजय फिर साबित हो रहे सुपरस्टार, कैसे विपक्ष को मिल सकती है एक सीख

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय लगातार चर्चा में हैं। अब राजनैतिक पंडितों ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के संस्थापक विजय की एक स्ट्रेटजी को डिकोड किया है। जानकारों का मानना है कि सीएम विजय देश में विपक्ष की राजनीति को एक अलग ही रूप दे रहे हैं। उनके मुताबिक विजय ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसमें एक तरफ तो वे भाजपा पर लगातार हमलावर हैं और कई मुद्दों पर घेरा भी है, हालांकि दूसरी तरफ वे केंद्र सरकार से किसी भी तरह का बैर नहीं रख रहे हैं। विजय के ताजा कुछ कदम इसकी गवाही भी दे रहे हैं।

विजय की राजनीति का यह मॉडल तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल या तमिलनाडु के ही पूर्व सीएम एमके स्टालिन की राजनीति के बिल्कुल उलट है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय ने लगातार आरोप और बयानबाजियों की बजाय बातचीत पर फोकस किया है।

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विजय की अलग रणनीति

इससे पहले पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष-शासित राज्यों के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। जहां पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर पीएम मोदी की बैठकों से अक्सर नदारद रहती थीं, वहीं अब विजय खुद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। विजय ने पीएम मोदी के सामने राज्य के विकास के लिए केंद्र से पूर्ण सहयोग की उम्मीद जताई।

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पीएम से मिले थे विजय

बता दें कि 27 मई को सीएम विजय अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में महज एक औपचारिकता नहीं थी। वे यहां तमिलनाडु के कुछ मुद्दे लेकर पहुंचे थे। विजय ने कर्नाटक के साथ चल रहे मेकेदातु बांध विवाद में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले तमिल मछुआरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कपास पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर राज्य की वित्तीय जरूरतें सामने रखीं।

इसके अलावा जून में विजय नीति आयोग की बैठक में भी गए। यह इसीलिए भी अहम है कि क्योंकि कई विपक्षी दल अक्सर नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार करते हैं। विजय ने बैठक के दौरान राज्य के हक के 3,284 करोड़ रुपये का शिक्षा फंड जारी करने की मांग की।

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पार्टी सिद्धांतों से समझौता नहीं

हालांकि केंद्र से हाथ मिलाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सीएम विजय ने अपनी पार्टी टीवीके (TVK) के वैचारिक सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। विजय सरकार ने तमिलनाडु की द्रविड़ियन राजनीति के आधार पर केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तीन-भाषा के फॉर्मूले का आज भी मुखर विरोध किया है। बीते 1 जुलाई को विजय ने केंद्र की 'विकसित भारत-जी राम जी' ग्रामीण रोजगार योजना के 60:40 के फंडिंग फॉर्मूले का भी कड़ा विरोध किया और इस मामले पर पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि इससे राज्य पर 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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Tamil Nadu Vijay Thalapathy
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